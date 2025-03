Buque destructor ‘Gravely’ no está en territorio nacional, asegura Claudia Sheinbaum

El arribo del buque destructor ‘Gravely’ a la frontera no representa un riesgo para México, después de que el Gobierno de Estados Unidos lo posicionara en la frontera. La Presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que se ubica en aguas internacionales y no en la plataforma mexicana.

“Ellos están en su territorio y en aguas internacionales, nos lo hicieron saber antes de que saliera la noticia. No están en territorio nacional, ellos tienen su facultad de hacerlo, mal sería de que no nos hubieran informado, pero están en territorio de Estados Unidos y aguas internacionales, no es contra México”, destacó en la Mañanera de este 18 de marzo, en Palacio Nacional.

Información en desarrollo

edg