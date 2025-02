"Tenemos que tirar eso Luc", filtran conversación de Diana y Lucio, padres del bebé abandonado

Luego de que un bebé recién nacido fue abandonado en una bolsa en calles de Tultitlán por su propio padre, la familia del joven lo entregó a las autoridades para que fuera procesado. Sin embargo, la madre aseguró que ella se encontraba trabajando cuando dio a luz y posteriormente no supo del destino de su hijo. Sin embargo, en redes sociales se han filtrado las supuestas conversaciones de ambos padres.

El caso inició el martes 11 de febrero cuando la cámara de seguridad de una vivienda situada en la colonia Fuentes del Valle captaron el momento en que un hombre a bordo de una motocicleta dejó una bolsa negra. posteriormente, los vecinos escucharon el llanto de un bebé, quien se encontraba al interior del plástico.

Lucio abandonó al bebé en calles de Tultitlán

Los vecinos dieron aviso a las autoridades y distribuyeron el video en redes sociales para dar con el paradero del hombre que dejó al recién nacido en la calle. El niño fue ingresado en el hospital del ISSSTE Bicentenario de Tultitlán, donde recibió los primeros auxilios y fue evaluado por médicos.

Familia del hombre que abandonó a un bebé lo entregó a las autoridades

El video llegó a la familia de Lucio, de 18 años, padre del bebé que abandonó, quienes decidieron entregarlo a las autoridades. El joven fue trasladado a dos Ministerios Públicos y finalmente fue detenido. Al respecto, su familia dijo que no lo encubrirían.

Familia de Lucio lo entregó a las autoridades

"¿Qué le puedo proteger a alguien que tira un bebé en la calle?", dijo la madre de Lucio, quien confirmó que entregaron al joven al Ministerio Público CUH-2, ubicado en la colonia Buenavista de la alcaldía Cuauhtémoc, debido a las represalias y las amenazas que recibieron en redes sociales.

Por su parte, Diana, de 21 años, y madre del bebé dio su testimonio a varios medios de comunicación en donde afirmó desconocer las acciones de su pareja. "Estaba trabajando cuando me dio un dolor muy fuerte en el vientre, me dolía demasiado y entré al baño. Cuando me limpié, vi que tenía sangre y después se me vino el bebé con todo y la placenta”, declaró Diana.

"Tíralo en un canal", le dijo Diana a Lucio sobre su hijo

“Pensé que lo iba a llevar al hospital, no pensé que fuera a hacer lo de tirarlo”, dijo. Sin embargo, a través de las conversaciones de WhatsApp entre Diana y Lucio se puede ver que ella también participó en el plan para abandonar al bebé. Los chats fueron revelados por el padre del bebé al ser detenido.

En ellos se observa que Diana le dice "tenemos que tirar eso Luc" y que no sabe en dónde dejar al recién nacido porque "en la taza no se va a poder". En las conversaciones, la mujer dice sentirse muy nerviosa, pues reconoce que "esto está muy mal", pero pide a su pareja tirarlo en un canal. Hasta el momento se desconoce si Diana se encuentra detenida o bajo investigación.

