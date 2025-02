¿Qué le puedo proteger a alguien que tira un bebé en la calle?: madre de Lucio "N" pide que no amenacen a su familia

Lucio “N”, el joven de 18 años identificado como el responsable de abandonar a un bebé en una bolsa de plástico en el municipio mexiquense de Tultitlán, fue entregado por sus padres este miércoles a las autoridades de la Ciudad de México. Su rostro se hizo viral en redes sociales tras la difusión de las imágenes captadas por cámaras de seguridad.

El joven se presentó con sus padres en la agencia del Ministerio Público CUH-2, ubicada en la colonia Buenavista de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se entregó debido al temor generado por la exposición en redes sociales. Familiares que lo acompañaban confirmaron que su decisión fue impulsada por miedo a represalias.

Se espera que en las próximas horas sea puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), instancia encargada de investigar el caso. En entrevista a medios de comunicación, la madre del infante, Diana “N”, narró los hechos previos al abandono. Según su testimonio, el bebé nació el 11 de febrero alrededor de las 18:00 horas de manera prematura y espontánea mientras ella se encontraba trabajando en una panadería, donde también laboraba Lucio “N”.

El incidente ocurrió la tarde del 11 de febrero en la colonia Fuentes del Valle, Tultitlán, cuando cámaras de seguridad de una vivienda captaron el momento en que Lucio “N” dejó al recién nacido en la vía pública. Se presume que el bebé es su hijo. La grabación se viralizó rápidamente en redes sociales y fue ampliamente retomada por diversos medios de comunicación.

Diana relató que sufrió un fuerte dolor abdominal que la llevó a ingresar al baño del establecimiento. Ahí, experimentó un sangrado y dio a luz de forma inesperada, con la placenta aún adherida al cuerpo del recién nacido. Sin comprender del todo la situación, avisó a su pareja, quien se ofreció a llevar al bebé a un hospital cercano mientras ella limpiaba el baño para evitar evidencias en su lugar de trabajo.

“Estaba trabajando cuando me dio un dolor muy fuerte en el vientre, me dolía demasiado y entré al baño. Cuando me limpié, vi que tenía sangre y después se me vino el bebé con todo y la placenta”, declaró Diana