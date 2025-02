Imelda Garza anuncia avances a su favor en el caso con Maribel Guardia, ¿se reencuentra con su hijo?

Ha pasado casi un mes desde que comenzó el pleito legal de Maribel Guardia con Imelda Garza Tuñón por la custodia de su nieto, José Julián, y sigue dando de qué hablar. Esta vez fue la viuda de Julián Figueroa quien informó a través de un comunicado que hay avances favorables en el caso y aprovechó para enviarle un mensaje a la actriz exigiendo que se detenga y señalándola de provocar afectaciones psicológicas irreparables en el menor.

En una reciente conferencia de prensa, la actriz de "Lagunilla mi barrio" dio a conocer que su nieto permanecería con ella durante 90 días por orden de las autoridades y aclaró que todo el proceso se habría llevado conforme a la ley. Declaraciones que Imelda Tuñón ha refutado más de una vez asegurando que el menor le fue arrebatado y que existía un manejo del caso a favor de su exsuegra.

Imelda Garza anuncia avances en el caso con Maribel Guardia

La noche de este miércoles 12 de febrero, Imelda Garza Tuñón compartió un comunicado en redes sociales donde informa de avances favorables en el caso con Maribel Guardia a quien le envió un mensaje pidiendo que detenga lo que ocurre entre ellas y señalándola de provocar afectaciones psicológicas irreparables a su hijo, José Julián.

“Quiero compartirles que después de semanas de angustia, desesperación y tristeza por no poder ver a mi hijo desde el 21 de enero de 2025 por fin veo un rayo de esperanza y credibilidad de nuestro sistema de justicia. Hoy un juez de amparo nos ha otorgado a mi hijo y a mí una suspensión de oficio y de plano en contra de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y el DIF CDMX, debido a que son autoridades que están coloridas en la desaparición forzada de mi hijo al provocar su retención a favor de Maribel, sin que pueda tener contacto con él a pesar de ser su madre y la única persona que detenta la patria potestad”, se lee en el comunicado.

Garza Tuñón señaló que el juez de amparo también designó un representante especial para su hijo, José Julián, para detener la representación que estaba a cargo de Maribel Guardia argumentando que ha sido “dolosa” y que ha “vulnerado su interés superior”, así como el derecho de estar junto a su mamá.

Imelda Garza envía mensaje a Maribel Guardia y le pide detenerse

Imelda Garza también le envió un nuevo mensaje a Maribel Guardia en el que le pide detenerse: “Lamento mucho muerte de Julián, es algo que a mí también me dolió muchísimo, pero ahora me has hecho vivir en carne propia lo que se siente perder a un hijo y te pido de madre a madre que te detengas”.

La también cantante exigió al público detener los ataques y mensajes negativos contra las partes involucradas en el proceso legal: “Dejen de incitar acciones de violencia y odio contra las partes en este doloroso proceso y contra mí. Hemos estado rezando diario en familia. Gracias, Dios, por escucharnos y nunca soltar nuestra mano, nunca hay que perder la fe”.

