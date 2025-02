Así puedes activar los efectos, filtros y fondos para tus videollamadas en WhatsApp

¿Te encantan los filtros?, si la respuesta es sí, ¡no te preocupes!, aquí escuchamos y no juzgamos, ya que todos alguna vez los hemos usado para mejorar nuestra imagen y si bien es cierto que no hay que caer en el exceso para no caer en una "realidad alterada" que afecte nuestra propia percepción de nuestras facciones e incluso color de piel, lo cierto es que nos pueden llegar a salvar. Y todas las redes sociales lo saben, de ahí que ahora esta herramienta haya llegado a WhatsApp.

Si bien es cierto que esta opción de ponernos filtros ya tiene varios meses, algunos usuarios de la plataforma de mensajería todavía no saben cómo activarlos y aprovecharlos al máximo, pues si algo más hay que mencionar es que WhatsApp no sólo tiene filtros a nuestra disposición, sino también efectos y hasta fondos que nos pueden ser de mucha ayuda. Pues cuántas veces no nos piden hacer videollamada mientras estamos en la calle o simplemente no queremos que vean el interior de nuestro hogar.

Las opciones de efectos, filtros y fondos están disponibles para todas aquellas personas que tengan una cuenta activa en la app y esto sin importar si se trata de usuarios de Android o de iOS. Aquí te contamos los sencillos pasos con los que podrás hacer uso de los efectos, los filtros y los fondos mientras realizas una videollamada con tus amigos, familia, compañeros de trabajo o incluso durante una entrevista de trabajo.

¿Cómo usar los efectos, filtros y fondos de WhatsApp?

Esta nueva función dentro de las videollamadas de WhatsApp te puede ayudar a mejorar tu experiencia por ejemplo, al ponerte filtros divertidos en el rostro y con los que puedes hacer reír a tus contactos, pero también a colocarte fondos coloridos con los que únicamente tu silueta quedará a la vista de las personas con las que estés en llamada. Por otro lado, si lo que quieres es que el fondo desaparezca para poner un lugar en específico como puede ser una imagen tropical, una oficina, cafetería o un librero, ¡también puedes hacerlo!

Lo único que tienes que hacer es abrir tu aplicación y encontrarte en videollamada, después donde aparezca la miniatura de tu imagen encontrarás las herramientas con las que podrás ir ajustando a tus necesidades, ya sea con un filtro, un fondo o algún efecto. ¡Anímate a probarlos!

Entra en videollamada y activa tu cámara. En la miniatura de tu imagen encontrarás el ícono de lápiz. Una vez dentro se te desplazará un menú y podrás elegir entre la variedad de efectos, fondos o filtros. Para quitar la herramienta que hayas elegido, únicamente tienes que hacer clic en el círculo negro con un guion bajo en medio. También encontrarás una flechita para revertir todos los efectos que apliques.

Esto no es lo único que puedes hacer con las funciones de videollamada de WhatsApp, pues también puedes retocar tu imagen, pero tienes que saber que al activar esta función se aplicará automáticamente a todas tus llamadas, así que tómalo en cuenta. Para acceder a esta función sólo tienes que dar clic en el emoji de máscara que encontrarás en los ajustes de la videollamada.

¿Cómo activar el modo de luz baja en WhatsApp?

Cuántas veces no te ha pasado que tienes que hacer una videollamada, pero que hay una mala iluminación o simplemente que por las altas horas de la noche no tienes la mejor de las iluminaciones. Pensando en solucionar este problema, WhatsApp también tiene una función para resolver este problema; cabe destacar que cuando estés en la videollamada tienes que dar clic en el ícono de lápiz y después en el foco, par así activar o desactivar esta función.

