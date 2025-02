Examiga de Imelda Garza Tuñón revela más pruebas que exhiben los excesos de la viuda de Julián Figueroa

En medio de la fuerte controversia que se desató tras la denuncia de Maribel Guardia hacía su nuera Imelda Garza Tuñón, en donde la actriz se terminó quedando con la custodia temporal de su nieto José Julián, Nagibe Abbud, examiga de la viuda de Julián Figueroa reveló supuestas pruebas nuevas con las que dejaría en evidencia los excesos de la joven madre.

Según comentó el medio TVNotas, la influencer se habría acercado a ellos para exponer una serie de videos en donde presuntamente se ve a Imelda en estado inconveniente en una fiesta, además de unas supuestas conversaciones en donde la acusada estaría solicitando "tusi", mejor conocida como cocaína rosa.

Según la creadora de contenido habría tomado la decisión de sacar a la luz dichos elementos con el fin de que su examiga recapacite y se convierta en una buena madre para José Julián, pues aseguró que necesita ayuda ya que tiene una enfermedad.

"Presentó varios videos donde vemos a Imelda de fiesta y muy tomada. Todo esto refuerza lo que les he dicho. Es evidente lo que está pasando. Hablo porque tengo pruebas que me respaldan. Deseo que Imelda se recupere y sea un ejemplo de mamá. Tiene una enfermedad y necesita ayuda para que su hijo esté bien", señaló.

Asimismo dijo tener otras pruebas, las cuales se tratarían de unas supuestas conversaciones en donde según comenta, Imelda Tuñón se habría quedado de ver con uno de los socios de su dealer para una entrega en un momento en el cual se encontraba acompañada de su hijo José Julián en el Museo del niño.

Finalmente aseguró que las pruebas con las que cuenta son reales y no una mentira como la ha llegado a contradecir Imelda, pues incluso comentó que ya habrían sido autorizadas por el notario, pasando a formar parte de la carpeta de investigación del caso.

"Todas las pruebas, ya fueron autorizadas por el notario. Están dentro de la carpeta de investigación. No hay forma de que pueda ser falso un chat de WhatsApp. Ella quiso contradecirme. Primero dijo que no me conocía. Después aseguró que mis pruebas son mentiritas. Eso no es así. Ya todo está en la carpeta", aseguró.