Conductores de El Chisme TV tienen una fuerte discusión EN VIVO, así fue el momento: "Cierra la transmisión" | VIDEO

Momentos de tensión y preocupación fueron los que se vivieron en una de las recientes transmisiones del programa de espectáculos "El Chisme TV" donde los tres conductores protagonizaron una fuerte discusión que ocasionó que la transmisión fuera interrumpida.

En pleno programa en vivo los expertos en temas de la farándula sostuvieron un importante intercambio de opiniones que provocó que uno de ellos se enojara al grado de ofender el trabajo de sus compañeras. A pesar de que intentaron tranquilizar la situación, el programa fue interrumpido de manera abrupta.

En redes sociales fue publicado un video que muestra el momento exacto en el que los conductores del programa "El Chisme TV" tienen una discusión pues no estaban de acuerdo con los puntos de vista que dieron durante la transmisión. La tensión fue creciendo poco a poco.

En las imágenes vemos a Rodrigo Fragoso cuestionar a sus compañeras Jacky Arroyo y Verónica Gallardo por no "hacer la tarea". Posteriormente el conductor comienza a decir que se siente atacado por dar su opinión personal a lo que sus compañeras le dicen que no es así.

"Hay que informarse, si no hacemos la tarea no podemos venir a comentar estupideces aquí. Yo no habló a lo tonto, me siento atacado por dar una opinión personal", dijo.