¿Quién es Karina Praitova? La novia de Mario Bautista con quien tendrá a su primer bebé

Recientemente el famoso músico mexicano Mario Bautista sorprendió a sus seguidores en las redes al compartir una serie de fotografías en compañía de su novia, Karina Praitova, con las cuales dieron a conocer que se encuentran a la espera del que será su primer bebé.

A través de su cuenta oficial de Instagram compartió una serie de imágenes en donde se les puede ver juntos, siendo lo más llamativo que en algunas de ellas ambos aparecen muy contentos rodeando el vientre de Praitova, además de que el intérprete escribió un emotivo mensaje para quien se convertirá en la madre de su hijo.

"Llegaste para cambiar todos los esquemas, no me di cuenta de lo mucho que me hacías falta y que te necesitaba, llegó el momento de escribir una nueva historia juntos, te amo", adjuntó Bautista al pie de la publicación.