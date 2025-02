5 bandas que debes escuchar de Power Ballad para dedicar este 14 de febrero | LISTA

Para este 14 de febrero, día de San Valentín, hay varias opciones para consentir a tu pareja y una de ellas es presentando a algunas bandas exponentes de las llamadas power ballad, canciones que son baladas y que generalmente son acuñadas a grupos de rock que suelen incluir en su repertorio.

¿Qué son las Power Ballad? En su nombre lleva la penitencia, son canciones lentas, baladas pero que a su vez tienen una gran carga de energía en su ejecución llena de solos de guitarra y líricas basadas tanto en el amor y el desamor.

En ese sentido, hay varios exponentes de las bandas de power ballad que aunque tuvieron su apogeo durante la década de 1980 con una mezcla de sonidos y presencia del glam rock con toques de metal en algunos casos, siguen vigentes para los gustosos del peculiar sonido.

Para conocer a algunas de las bandas de power ballad, a continuación presentamos a cinco de los practicantes que dejaron en claro que el poder de lo lento funciona para expresar con fuerza el sentimiento positivo y también negativo de melodías tristes, que tal como lo expresó Tom Yorke -vocal de Radiohead-, sirven para comprobar que aún nos importan las cosas al sentir cómo aumenta el estado de ánimo decaído.

Guns N' Roses es una de las bandas de power ballad. Foto: X@gunsnroses

Las 5 bandas que debes escuchar de Power Ballad

Desde Sheffield, Reino Unido, se formó Def Leppard quien a finales de la década de 1970, decidieron probar suerte en la música para casi una década después, alcanzar el éxito mundial. Con “Hysteria” surgida en 1987, la banda de power ballad británica se consolidó como un referente de esas melodías.

Bon Jovi es de las bandas que para varias personas suele ser su gusto culposo. Pero en 1992 lanzaron su larga duración Keep the Faith, donde colocaron un hit en cuanto a las baladas poderosas con el sencillo Bed of Roses una de las canciones clásicas para el género.

Guns N’ Roses es otro de los infaltables en esta lista con el toque especial en la ejecución de su frontman Axl Rose, considerado en su apogeo hasta como un sex simbol. Con November Rain lograron un canto al amor desde el dramatismo puro.

Poison sacudió la escena del mainstream desde su lado glam, y fue con Every Rose Has Its Thorn que logró captar la esencia del power ballad; caso parecido hasta con Van Halen con Why Can't This Be Love, que mantiene la balada acelerada con su riff y coros tan pegajosos

Imágenes de San Valentín de bandas de música

Asimismo, otras bandas no precisamente de power ballad, fueron citadas por el artista visual Sean Salomon, que creó tarjetas de San Valentín en referencia a los ejecutores de nu metal, Slipknot, así como de Metallica y hasta de Korn. Aquí parte de sus trabajos de ilustración que bien se pueden dedicar a la persona querida para este 14 de febrero, Día de San Valentín.

Metallica también fue plasmado para el Día de San Valentín. Foto: IG foreversean

Korn fue diseñado en una ilustración de fetichismo combinado con inocencia en uno de los hit de Jonathan Davis con: You're mu¡y freak on a lesh.

Korn fue llevado a una ilustración del amor y la amistad. Foto: IG foreversean

Mientras que Slipknot tiene una ilustración de Corey Taylor con su máscara colocada con un mensaje tanto polémico pero también cargada de amor:

El artista visual Sean Salomon creó tarjetas de San Valentín en referencia de Slipknot. Foto: IG foreversean

