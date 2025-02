Dani Flow confirma que su esposa Jocelyn está embarazada y cortaron con Valeria, ¿el fin de su relación poliamorosa?

Dani Flow tendrá un tercer hijo. Luego de darse a conocer su reciente boda con Jocelyn, madre de su primera hija, el cantante publicó para todos sus fanáticos que tendrá un bebé más, mismo que será también de su ahora esposa, quien lo ha acompañado a lo largo de su carrera.

A través de un mensaje en el grupo de Instagram para fanáticos, dio a conocer que desde el año 2023 tenía un compromiso con Jocelyn, pues durante un festival decidió darle el anillo de compromiso. Un día después de la boda, Valeria, su pareja poliamorosa, decidió separarse de la relación.

De acuerdo con el reguetonero mexicano, esta ruptura se dio en un marco de respeto y hasta el momento se tiene una buena comunicación entre ellos. Agregó que por el momento no hay planes de hablar públicamente sobre las razones que rodean el final de su polémica relación.

"El 8 de Febrero me casé con Jocelyne, ya le había dado el anillo de compromiso en el EDC 2023 y no le había podido cumplir por tanto trabajo, por eso fue hasta ahora, pero planeada desde Noviembre. El 9 de Febrero Valeria se separó de nosotros, hasta ahora estamos llevando buena comunicación, cada quien trabajando en su recuperación emocional con respecto a la relación y no pretendemos hablar sobre la ruptura públicamente. Hoy 12 Jocelyne sale como embarazada y aunque parezca que yo acomodo todo para que así suceda, la verdad es que estoy teniendo una semana bastante shockeante, JAMÁS jugaría con una separación o un embarazo para promocionar mi música"