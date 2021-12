Kalimba era Apache, el GANADOR indiscutido de "¿Quién es la máscara?"

Este domingo 19 de diciembre se celebró la final de "¿Quién es la máscara?" y estuvo lleno de emocionantes momentos en los que tanto los investigadores como los participantes no evitaron romper en llanto, pero el más importante fue cuando se reveló que el ganador de la tercera temporada es Apache.

El reality comenzó su último capítulo con una gran sorpresa al revelar que tras el Hombre de Piedra se encontraba la cantante Gloria Trevi, quien no evitó romper en llanto al recordar que ese mismo escenario la vio comenzar un camino lleno de éxitos cuando tan sólo tenía 14 años.

Tras un reñido duelo en el que Gitana y Apache mostraron su talento tanto en baile como en canto sobre el escenario, se destapó que tras el personaje del primero se encontraba la actriz Gala Montes quién se ganó el corazón del público con su simpatía tras la máscara.

Kalimba era Apache en "¿Quién es la máscara?". Foto: Instagram @kalimbaofficial

Sin embargo, su desempeño no fue suficiente para arrebatarle el primer lugar a Kalimba quien se destapó tras el personaje de Apache y se coronó como el indiscutible ganador de la tercera temporada de "¿Quién es la máscara?", sumándose con ello a Vadhir Derbez y la cantante María León.

El integrante de OV7 habló entre lágrimas de los obstáculos que ha tenido en su carrera, pero también envío un mensaje a sus fans señalando que “el mundo los va a golpear un día, nada más tengan fe y estarán en el lugar donde querían estar”.

"Todos son bienvenidos a mi corazón", dijo el intérprete de "Tocando fondo" al recordar un tierno momento con Juanpa Zurita quien lo habría inspirado a continuar disfrutando de su personaje como Apache en el reality show.

Emotiva final de "¿Quién es la máscara?"

La final de la tercera temporada de "¿Quién es la máscara?" estuvo lleno de divertidos momentos, pero también de emotivos discursos de despedida que hicieron de este capítulo uno de los más inolvidables, dejando grandes enseñanzas a quienes ocuparon sus personajes.

La eliminación de Emilio Osorio fue un momento de conexión entre el actor y Carlos Rivera, quien recordó el paso del hijo de Niurka por “La Voz México” cuando fue rechazado por los jueces y luego tuvo una intensa plática con el exacadémico.

“Te has dado cuenta hoy con lo que hiciste en todo el programa. Te ganaste a la gente, hiciste un personaje más allá de lo que tú has creado en tu propia carrera porque no cabe duda que te lo has hecho tú más allá de tu apellido”, dijo Carlos Rivera entre lágrimas a Osorio.

