"Ya mejor me voy a callar": Emilio Osorio reaccionó a su ELIMINACIÓN de "¿Quién es la máscara?"

Este domingo 19 de diciembre se celebró la final de "¿Quién es la máscara?" y estuvo lleno de sorpresas, entre ellas el último eliminado del programa revelando que tras el personaje de La Hueva estaba el actor y cantante Emilio Osorio, quien dijo algunas palabras antes de abandonar la competencia.

El hijo de Niurka Marcos y el productor Juan Osorio mostró su talento sobre el escenario tanto en baile como en canto, demostrando siempre una gran disciplina que acompañada con su simpatía se ganó el cariño del público estas semanas llegando a un lugar que, aseguró, nunca imaginó alcanzar.

El joven cantante recibió emotivas palabras de los investigadores Yuri y Carlos Rivera, aunque fue con éste último con quien habría sostenido una profunda plática en el pasado que hoy habría inspirado a Emilio Osorio a continuar con sus sueños, sin importar el qué dirán.

Osorio relató que se inspiró en un "personaje interno" que tiene para la forma de hablar de La Hueva, un personaje con el que decidió divertirse haciendo actividades y cosas que no ocurren normalmente con él, aunque dijo que comparten el gusto por hablar: "Ya mejor me voy a callar".

“Creo que si llegué fue gracias a la gente y a la confianza que uno se da a sí mismo. Mentí porque La Hueva hacía eso, se divertía y era traviesa; nunca en mi vida me había dado la oportunidad de mentir de esa manera porque creo que no va con Emilio, siempre he sido educado con no mentir, ir derecho aunque sea algo que no nos guste”, dijo.

Sartenazo que recibió Emilio Osorio

Emilio Osorio fue uno de los personajes más queridos de "¿Quién es la máscara?", pero será recordado por sus divertidas anécdotas que revelarían detalles de su vida personal junto a su polémica mamá, Niurka Marcos, como aquella en la que dijo haber perdido los dientes.

El actor de 19 años recordó sobre el escenario que cuando era más chico le respondió a su madre, quien no dudó en darle un sartenazo que le habría tirado un diente.

Emilio Osorio era La Hueva en "¿Quién es la máscara?". Foto: Instagram

Osorio también mencionó entre sus pistas que sus padres, Juan Osorio y la vedette cubana, no estaban de acuerdo con su carrera en el espectáculo pues deseaban que se dedicara a otra cosa; sin embargo, al ver su disciplina y talento decidieron brindarle todo el apoyo que necesitaba.

Emiliio Osorio se suma a la lista de celebridades eliminadas entre las que se encuentran Tatiana, Mauricio Garza, Paola Espinosa, Ricardo ‘El Finito’ López, el tiktoker Kunno, Faisy, Adriana Monsalve, Emmanuel Palomares, Lorena Herrera, María del Sol, Carlos Ponce, Noel Shajris, Dulce María, Sandra Echeverría y Erik Rubín.

¿Quién es la máscara? sigue cosechando éxitos