Salma Hayek y los mexicanos que triunfaron en Marvel en el 2021

El 2021 trajo consigo una gran cantidad de producciones de Universo de Marvel, donde un punto a destacar fue la presencia de mexicanos en gran parte de ellas. Salma Hayek fue una de las principales figuras que representaron al país en dichos proyectos, pero no fue la única, ya que cuatro actores más tuvieron participación en las series del mundo de superhéroes.

Con el inicio de la fase cuatro de Marvel, mismo que tuvo lugar cuando se presentó Wanda Visión, las producciones de Disney+ presentaron una cantidad de series y películas, pero lo más importante fue la participación cinco actores mexicanos. Danny Ramírez, David Zepeda, Salma Hayek, Tony Dalton y Cristo Fernández.

Las producciones

Danny Ramírez

El primero en aparecer en este 2021 en las producciones de Marvel fue Danny Ramírez, quien tuvo un importante papel en “The Falcon and the Winter Soldier” al interpretar a un fiel amigo de Anthony Mackie “Sam Wilson”. La participación del mexicano-colombiano hizo que los fans crearan una serie de teorías sobre el papel que tendrá más adelante “Joaquín Torres”, ya que se espera sea el nuevo Falcon.

David Zepeda

El afamado actor de telenovelas formó parte del reparto “Venom: Let There Be Carnage”, pero a diferencia de lo que hizo Ramírez, el mexicano tuvo participación únicamente en la escena post-créditos. Tom Hardy se encuentra recostado en una cama mientras observa la telenovela donde aparece el nacido en Nogales.

Salma Hayek

La veracruzana tuvo el papel más importante dentro de las apariciones de los mexicanos en Marvel en este 2021, ya que fue la protagonista junto a Angelina Jolie. La película donde participó la estrella mexicana fue “The Eternals”. La nacida en Coatzacoalcos interpretó a “Ajak”, quien es una erudita en arqueología.

Tony Dalton

El histrión México-estadounidense le dio vida “Jack Duquesne”, un importante espadachín y el que se pensaba era el villano de la penúltima producción que salió en este 2021 por parte del Universo de Marvel, “Hawkeye”.

Cristo Fernández

El joven actor tuvo una participación en “Spiderman: No Way Home”. El nacido en Guadalajara dio vida al bartender que atiende a Eddie Brock y le cuenta sobre la muerte de Iron Man, la existencia de Hulk. En pocas palabras le contó todo lo que ocurrió en “Avengers: Infinity War y Endgame.

