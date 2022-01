¿A Gaby Spanic le pusieron el cuerno con un hombre? Esto responde la actriz

Luego de que una publicación asegurara que Gaby Spanic vive desde hace tiempo una decepción debido a que encontró, al que hasta ese entonces era su novio, en su casa con otro hombre, la actriz decidió aclarar esos detalles sobre su vida amorosa.

La artista venezolana aprovechó sus redes sociales para rechazar de manera rotunda esa información y destacó que se tratan de rumores de personas a las que no les gusta verla feliz y triunfando en el ámbito profesional.

“¡Algunos medios no pueden vivir sin mí! SOY DE MI MISMA Jajajajaja,¡Se nota que necesitan gente TOP para vender revistas! ¡Pues no les daré la dicha de verme infeliz con tanta difamación! ¡Ya dejen de meterse en la vida privada de los famosos! ¡Inventando información falsa! #QUECOINCIDENCIAS Cada vez que empiezo proyecto, me ven feliz, agradecida, avanzando empiezan a dispararme a quema ropa, ¿no les da vergüenza ganarse la vida así?”, inició su mensaje Gaby.

La venezolana de 48 años también aprovechó las redes para lanzarse en contra de sus detractores.

“¡Y ni hablar de los haters contratados para perjudicar! ¡Yo les llamo los terroristas emocionales de las redes sociales! ¡Pobres!, seguramente no les han dicho un te amoooo en sus vidas, por ello tanto odio en sus corazones. ¡De allí viene tanto resentimiento!, Quiero expresarles a mis y muy pocos detractores que viven en el anonimato, y que se acobijan de cobardía, que lamento mucho la suerte que les tocó vivir, pero yo no tengo culpa de ello", expresó.

Y agregó que "¡Mientras más dardos negativos me lancen, son más bendiciones que Dios me dará! ¡Y le pido mucho a él! ¡Que les despeje sus vidas! ¡Y les dé aliento, felicidad, salud, abundancia, belleza, fama, ¡que dejen un legado importante a la sociedad! ¡Gracias por la importancia tan Grande que me dan!, porque les confieso mis ángeles que me siento vigilada, lamento también y mucho quitarles el sueño”.

Quien fuera la protagonista de una de las novelas más famosas de Televisa, “La Usurpadora”, también destacó: “¡Quiero dejar claro que mi vida privada, no le incumbe a nadie! Trasgredir, insultar, enlodar, ¡mentir es muy grotesco! ¡Y no subestimen la inteligencia del público, pues tienen la capacidad de saber quién es cada quién! ¡En criollo no se les puede dar atole con el dedo!”.

Por otro lado, Spanic agradeció el cariño de sus seguidores y de la prensa que sí respeta su vida privada y sentimental.

“¡Y a la mayoría de los medios de comunicación que son tan buenos y llenos de credibilidad! ¡Gracias, gracias, gracias! Por tanto apoyo! ¡Son grandes y comprenden el gran compromiso que tienen con la sociedad y su público! ¡Los Amo a tiempo! ¡Sigamos avanzando con la frente en alto! ¡Estoy feliz de tantas bendiciones que me ha dado el señor! ¡Mismas bendiciones que les deseo a todossssss de manera infinita!”.

