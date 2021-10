Gaby Spanic arremete contra Alicia Machado tras su salida de La Casa de los Famosos

El pasado lunes Gaby Spanic se convirtió en la octava eliminada de “La Casa de los Famosos”, situación no se quedaría en una simple eliminación, ya que para este martes no se tentaría el corazón a la hora de hablar de Alicia Machado, con quien tuvo varios altercados durante su paso por el reality show.

Después de salir del programa conducido por Hèctor Sandarti, la actriz no se iba a guardar nada, siendo su amiga, Alicia Machado, una de las que se llevó los golpes más duros, eso sí, dejó claro que todas las cosas se las dijo en la cara.

Dentro de las declaraciones contra “La Machado” se dejó entre ver que en realidad no son tan amigas como se pensaba, por lo que decidió contar lo que realmente existe entre ella y la exMiss Universo.

Con uñas afiladas

De acuerdo con información de Telemundo Shows, Spanic contó que en realidad nunca hubo una amistad con su compatriota, mínimo no una amistad de esas que están presentes cuando uno está pasando un mal momento, es decir no son mejores amigas como Machado habría dicho anteriormente.

“Es que nunca hubo una amistad. Una amistad es la que está cuando uno están en el hospital, cuando pasa algo. Ella dijo que yo era su mejor amiga, dijo muchas mentiras. Yo tengo en la misma casa once años y sólo ha ido una vez·, expresó la actriz.

Después de dicho comentario dejó claro que ella no es una persona conflictiva, sino que Alicia fue la que se metía con todos, pero hacía parecer que Gaby era la que terminaba por causar los problemas y abrir la polémica.

“Cuando me senté con ella le dije, ‘tú no estuviste en el hospital, tú no estuviste acá, tú no estuviste allá. Me faltó al respeto, se metió con mi carrera y se metió con mucha gente allá adentro. Lo que pasa es que yo no voy a dar ese contenido de disturbio y de conflictos. Yo creo que la gente se dio cuenta que yo no soy una mujer conflictiva”, dijo.

Una dama no revela los secretos de la otra

Pero eso no fue todo, ya que recordó el día que Alicia le dijo a todos que tenían la inteligencia en las patas y que eran cochinos. Al final del día confirmó que sabe muchas cosas de ella, pero al ser una dama no quiso dar detalles ni publicar nada al respecto.

Solo queda esperar a que termine esta historia dentro de la Casa de los Famosos para Alicia y ver que sucede cuando se vuelvan a ver las caras fuera del programa, ya que se tiene que recordar en ocasiones todas las declaraciones son parte de un plan orquestado por la producción.

