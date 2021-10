Pablo Montero dedica tierno mensaje a Alicia Machado en medio de escándalo con Celia Lora

En medio de la polémica por las acusaciones de Celia Lora sobre acoso en "La Casa de los Famosos", Pablo Montero dedicó un tierno mensaje a la exreina de belleza Alicia Machado, con quien ha protagonizado románticos momentos en el reality show donde recordaron la relación que tuvieron hace 20 años.

La hija de Alex Lora compartió en sus historias de Instagram que Pablo Montero presuntamente la acosó durante su estancia en el reality show, pues desde que ingresaron a la casa éste le habría pedido que tuvieran intimidad, algo a lo que ella se negó: “En todo momento me tiró la onda y cuando le reclamé, empezaron los problemas entre él y yo, incluso en una de las peleas pensé que me golpearía”.

“Que fortuna que me tocó vivir la experiencia de ‘La Casa de los Famosos’ en compañía de esta hermosa mujer”, dijo Pablo Montero en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotografías y videos donde se le puede ver junto a Alicia Machado.

La venezolana recordó durante una fiesta en el reality show la relación que tuvo con Pablo Montero: “Yo me portaba muy bien y él se portaba muy mal (…) Yo tenía 24 años y este andaba en el ‘ranchero del año’ y era un perro”.

Pablo Montero y Alicia Machado. Foto: Instagram @pablomoficial

Pleito con Pablo Montero

Por el momento el cantante de 47 años no sabe sobre las declaraciones de Celia Lora en las que lo señala de acoso ya que él continúa dentro de “La Casa de los Famosos”, sin embargo, esta polémica se suma al pleito que tuvieron cuando ambos estaban en el reality.

La relación entre la modelo y el cantante marchaba bien, sin embargo, Pablo Montero se dijo molesto debido a que Celia Lora habría inventado que una mujer se desnudo frente a él, algo que desmintió de inmediato confrontándola y tachándola de “mentirosa”.

“Tú estás inventando que se me encueró a mí una persona… bueno, ya… a eso te dedicas, a estar hablando mal de la gente, punto. Me respetas y punto”, dijo Pablo Montero en su momento durante su encuentro que subió de tono y por el que el cantante rompió en llanto asegurando que Celia Lora lo había sacado de sus casillas.

“No me puedes pedir respeto si desde el primer día que yo te conocí, yo nunca he conocido a alguien que lo primero que me diga es que siempre me ha querido coger. ¿Qué hablo mal de ti?, ¿tú crees que cómo me estás hablando es ser educado?”, respondió al respecto Celia Lora.

