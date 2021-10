Roberto Romano SÍ tuvo un ROMANCE fugaz con Kim Flores, así lo confesó: VIDEO

Este lunes 11 de octubre el eliminado de La Casa de los Famosos fue Roberto Romano, luego que en redes sociales se hizo una campaña para que votaran para que el actor saliera del reality show pues no lo querían adentro ya que ha provocado muchas fricciones entre sus compañeros y lo han llamado “falso”.

Antes de salir, Roberto tuvo una fuerte plática con su amigo Christian de la Campa en donde reveló fuertes detalles de su relación con Kimberly Flores, quien fue integrante de este reality show y salió inesperadamente luego que su esposo Edwin Luna fue por ella.

Aunque Kim a su salida aseguró que su coquetería con Roberto era parte de una estrategia que había hablado con su esposo antes de entrar a la competencia, hace algunos días Alicia Machado reveló a Christina Eustace que a su vez Verónica Montes confesó que Kim le contó que ella y Romano habían tenido intimidad antes de entrar a La Casa de los famosos.

Y es que supuestamente, Kim y Romano habrían tenido un encuentro amoroso y fugaz en el hotel en donde la producción de Telemundo los encerraron antes para pasar la cuarentena indicada.

Unos días antes de su salida de La casa de los Famosos, Roberto se enteró que Verónica habría revelado el secreto que su amiga Kim le había confesado y esto le preocupó al actor pues quedaría como “el malo del cuento” y probablemente saldría eliminado.

Y así fue, Roberto fue el eliminado de esta semana. Sin embargo, antes de irse platicó con Christian Campa sobre su romance con Kim Flores de quien nunca mencionó su nombre pero siempre hizo referencia a ella.

Pues Roberto aseguró que todo sucedió un día antes de ingresa a La Casa de los Famosos y que le dijo a Kim que no quería problemas por eso mismo pidió que entre ellos no hubiera nada dentro del reality show pero que al salir iban a platicar.

“Cuando pasó yo dije ‘aquí mismo se acaba, aquí empieza y aquí acaba’ ¿estás agarrando el hilo? No con Alicia, ¿por qué? Porque tienes hijos, estás casada yo no me voy a meter en pedos ¿Quedó claro?...ya afuera vemos que pedo, pero no va a pasar nada” le contó Roberto Romano a Christian de la Campa