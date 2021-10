Edwin Luna y Kimberly Flores de vuelta al ESCÁNDALO: Roberto Romano revela su VERDAD

Roberto Romano retomó la polémica con Kimberly Flores, quien salió repentinamente hace algunas semanas de La Casa de los Famosos debido a que su esposo Edwin Luna acudió al estudio para pedirle que dejara la competencia.

En una conversación con Christian de la Campa, el modelo dio a entender que tuvo un encuentro con Kim Flores antes de entrar al reality y se acercó a su compañero para pedirle un consejo sobre la situación con la esposa del vocalista de La Trakalosa de Monterrey.

Aunque De la Campa insistió en que le contara todo cuando ambos estuvieran afuera, Roma siguió la plática y señaló que él “puso un alto” a las interacciones con la influencer para evitar problemas con Edwin Luna.

Roberto Romano frenó las cosas con Kim Flores porque ella tiene hijos

Roberto Romano dijo que fue un error haberse "involucrado" con Kim antes de entrar al programa de Telemundo. “Yo conecté aquí con las dos, pero hasta que yo puse un alto, no de Alicia sino del otro lado, porque dije no me voy a meter en pe…”, dijo el actor.

En ese momento, Christian de la Campa le recordó al integrante de La Casa de los Famosos que Kimberly Flores ya había decidido poner distancia entre ellos tras los coqueteos que se vieron durante la transmisión y que provocaron problemas con su familia y Edwin Luna.

“El punto aquí es que ella ya tomó su decisión y quiere mantener distancia, entonces ya tomaron la decisión por ti. Dijo que no te iba a guardar rencor ni mucho menos”.

Sin embargo, Roberto Romano insistió en que él intentó “dejar atrás” lo sucedido con la esposa del cantante de regional mexicano antes de que ambos entraran al famoso reality show.