Kimberly Flores regresa a La Casa de los Famosos, ¿junto a su esposo Edwin Luna?

Kimberly Flores regresó a La Casa de los Famosos tras dejar la competencia debido a que su esposo Edwin Luna se presentó en los estudios donde se graba el reality show para pedirle que abandonara el programa. Todo esto en medio los rumores en los que se aseguraba que la modelo le había sido infiel a su pareja con Roberto Romano, quien se encontraba en la competencia.

Ahora, Kim se presentó en la emisión de Telemundo y fue acompañada por el cantante de La Trakalosa De Monterrey. Dejando un poco de lado la polémica, la celebridad habló sobre sus compañeros Verónica Montes y Roberto Romano, con quien logró hacer una muy buena amistad, hasta fueron capaces de romper lar reglas.

Al respecto de su fuerte relación con esos dos participantes, Kim confesó que llegaron a escribir en los papales a quién iba a nominar, sin embargo, "la jefa" los descubrió y les llamó la atención, pues ese tipo de complot estaban en contra de las reglas.

"Creo que a veces ya tienes que buscar la estrategia y a veces ya hablas cosas hasta sin sentido, o hay verdades que ni tú mismo te lo estás creyendo, que no existen, entonces lo que se vivió en la casa o lo que yo puedo decir de mi experiencia, es que a veces dices cosas que no tenían sentido porque desde lo más chiquito como no cerrar la tapa del baño, era para nominar a alguien… se vale todo”, dijo.

Kim Flores salió de La Casa de los famosos de forma sorpresiva Foto: Especial

¿Cómo es su relación ahora con Roberto y Verónica?

La influencer confesó que no sabe qué pasará con su amistad cuando Roberto y Verónica salgan de La Casa de los Famosos. Dijo que ella es una mujer de casa y muy familiar, por lo que no sabe si su relación continuará siendo más cercana.

"No sé qué pueda pasar afuera, ella vive aquí, yo vivo allá y yo como que tengo el lado más familiar, de hecho siempre lo decía, lo mío es la señora que está en la casa, que va con mi marido aquí, que va al súper, o sea no soy ya como la chava soltera que anda con amigas, esa etapa ya como que no me da tiempo”, reveló.

Agregó que aprendió mucho de cada uno de sus compañeros en el reality de Telemundo. "Cada uno me dejó algo muy especial, me mostró algo porque conoces más a las personas a fondo, y creo que me voy a llevar un poquito de todo, todos dejaron una experiencia, unas buenas y quizá unas no tan buenas", dijo.

La pareja recordó que Edwin Luna también estaba considerando como parte del cast de La Casa de los Famosos, pero por problemas con su visa de trabajo ya no pudo participar, por lo que decidieron que Kimberly entrara a la competencia.

Finalmente, Kim Flores reveló que quisiera que ganara Cristina Eustace porque siente mucha conexión con ella, ya que también es madre y le gustaría que se llevara la competencia una mujer.