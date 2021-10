Kim Flores revela que no le fue infiel a Edwin Luna: "me pagaron por actuar"

Bien dicen que las situaciones que se viven al interior de un reality muchas veces distan de ser las que los espectadores ven a través de las pantallas y el caso de Kimberly Flores no ha sido la excepción. Recordemos que la guapa influencer se vio implicada en semanas recientes en tremendo escándalo luego que se exhibiera una presunta infidelidad de su parte al interior de "La Casa de los Famosos", reality en el que participaba.

Luego de difundirse las imágenes que presuntamente la implicaban con el actor Roberto Romano, fue su propio esposo, el cantante Edwin Luna, quien se trasladó hasta el lugar en el que se graba el reality show para sacar a su todavía esposa en medio de un escándalo sin precedentes. Tras el acontecimiento, el vocalista de La Trakalosa recibió múltiples y duras críticas en las redes sociales, las cuales al parecer llevaron a Kim Flores a romper el silencio.

Hasta ahora la influencer no había reaparecido ante las cámaras, sin embargo, decidió hacerlo para poner un alto a las duras críticas y las especulaciones que en torno al tema se estaban creando, fue así que decidió compartir un video en su cuenta de YouTube en el cual le pidió disculpas públicas a Edwin Luna debido a los duros e incontables ataques que recibió en redes.

¿Kim quizo salvar su matrimonio con Edwin Luna?

Muchos pensaron que la decisión de Kim Flores de realizar una disculpa pública fue con el objetivo de salvar su matrimonio, el cual presuntamente se había desmoronado, pero la influencer dejó a todos sin palabras luego de revelar lo que, desde su postura, ocurrió realmente al interior de "La Casa de los Famosos"; de acuerdo con sus palabras en ningún momento le puso el cuerno a su esposo, ya que las escenas que se transmitieron fueron editadas, aseguró.

En el video de YouTube quiso hacer énfasis en que todo fue un montaje y que en ningún momento pensó siquiera en ponerle el cuerno a Edwin Luna, incluso reveló que le pagaron para aparentar que se trataba de una infidelidad, es decir, tal como en una telenovela tuvo que actuar algunas de las escenas: “Muchas cosas se tuvieron que hacer actuadas, muchas no. No es como ustedes lo vieron, estábamos actuando y me estaban pagando por ello”, explicó en la grabación.

Además, Kim Flores se refirió al supuesto beso que se dieron y los toqueteos que presuntamente existieron, en ese sentido destacó que todo fue sacado de contexto y fueron escenas truqueadas: “Las cámaras siempre van a dar el punto que más les convienen, yo le podría decir, viéndole a los ojos a mi esposo que en la vida lo he besado”, destacó en el video, en el cual dejó muy claro que nunca pasó nada entre ella y el actor Roberto Romano.

Finalmente Kimberly Flores destacó que gran parte de lo que ocurre al interior de la casa son escenas actuadas, que ya se planearon previamente y por la cual reciben un pago para divertir a los espectadores. Indicó que al estar al interior de la casa desconocía aquellas escenas, en este caso editadas, que se difundían de ella y mucho menos la polémica que se generaba, ya que tampoco tenía acceso a las redes.

“Había que seguir actuando y dándole al juego, yo no sabía lo que estaba pasando afuera o lo que estaban editando, lo suponía porque muchas cosas estaban marcadas, pero no no sabía qué tanto le estaba afectando a mi familia”, reveló la influencer en el video, con el cual quiso poner un alto a la cascada de críticas que ha recibido desde entonces tanto ella como su esposo, el vocalista de La Trakalosa, Edwin Luna.