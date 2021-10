La Casa de los Famosos: Gaby Spanic hace polémica confesión: "Soy virgen de nuevo" | VIDEO

La Casa de los Famosos sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, Gaby Spanic, una de las participantes más queridas y a la vez más controversiales del programa, realizó una polémica confesión sobre su vida sexual.

Es importante mencionar que fue el pasado mes de agosto cuando Telemundo estrenó este reality show que tiene el mismo formato que Big Brother VIP. En él, celebridades del espectáculo conviven las 24 horas del día los siete días de la semana en una casa y cada semana hay un eliminado.

Durante una plática en la cocina de la casa en la que los participantes permanecen encerrados, la actriz Gaby Spanic habló con la cantante Cristina Eustace, la influencer Manelyk González y la actriz Verónica Montes sobre temas íntimos.

La también empresaria mexicana Cristina Eustace dijo: "Me hace falta más experiencia sexual". Al instante y sin pensarlo dos veces, la actriz venezolana de 47 años reveló que "volvió a ser virgen", pues ha pasado mucho tiempo sin tener sexo.

"Ay, sí es por eso, yo tengo 48 años y tengo más de dos años que no hago... Ya soy virgen de nuevo. Dos años o más, ni me acuerdo, no soy así, creo que soy frígida. En serio, o sea, no me muero ni me hace falta", fueron las palabras de Gaby Spanic.