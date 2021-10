Polémica actriz le hace el fuchi al programa HOY y rechaza ser conductora al lado de Galilea Montijo y Andrea Legarreta

A lo largo de los años, el programa Hoy se ha convertido en uno de los favoritos y más exitosos de la pantalla chica en México. Esto se debe a la buena química que transmiten día con día conductores como Galilea Montijo, Andrea Legarrera y Raúl 'El Negro' Araiza.

Pese al éxito generado por el matutino de Televisa, tal parece que una polémica actriz rechazó unirse al equipo de presentadores, en el que también destaca la participación de Andrea Escalona, el carismático Paul Stanley, el polémico Arath de la Torre y Lambda García.

Se trata de Sofía Rivera Torres, conductora del programa ¡Qué importa!, emitido por Imagen Televisión, en el que comparte cuadro con su esposo, el también presentador Eduardo Videgaray, con quien se casó en octubre del año pasado.

La también locutora de radio nacida en Estados Unidos debutará como actriz de telenovelas el próximo 1 de noviembre, cuando se estrene Si nos dejan, remake de Mirada de mujer (1997), protagonizado por Mayrín Villanueva y Alexis Ayala.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas realizada en su cuenta de Instagram, Sofía Rivera Torres aseguró que estuvo a punto de unirse al famoso programa Hoy. Sin embargo, dio a entender que las pláticas sobre un contrato no progresaron.

Tras responder preguntas íntimas sobre su relación con Eduardo Videgaray, así como halagos de sus seguidores, la conductora respondió a la siguiente cuestión que un usuario realizó: "¿Estás en Hoy, el programa de Televisa?".

"Casi estuve, pero no, no nos arreglamos. ¿Qué opinarían de que estuviera en Hoy, les gusta la idea o no les gusta la idea?", contestó.