Actriz vetada de Televisa y TV Azteca arremete contra Andrea Legarreta; ¿se odian? | VIDEO

Una reconocida actriz y conductora de televisión, quien en el pasado fue vetada durante ocho años de Televisa y TV Azteca tras divorciarse de un exejecutivo de la televisora de San Ángel, rompió el silencio y habló sobre su relación con Andrea Legarreta.

Se trata de Anette Cuburu, quien hace unos días cedió su lugar a Gaby Ramírez en el reality show ¡Quiero Cantar! del programa Venga la Alegría. Recientemente, la presentadora habló sobre su veto en ambas televisoras. Además, no dudó en externar su desdén por la esposa de Erik Rubín.

Es importante mencionar que Anette Cuburu entró entró a TV Azteca en 1998. En 2009 se cambió a la competencia en el programa Hoy. Sin embargo, en 2011 fue vetada durante ocho años tras divorciarse del exejecutivo de Televisa, Alejandro Benítez, quien pidió que no le dieran trabajo.

Su veto de Televisa y TV Azteca

Durante una entrevista con el youtuber Michelle Rubalcava, Anette Cuburu mencionó que Magda Rodríguez, productora de programas como Enamorándonos y Hoy, fue muy importante para ella, por lo que su muerte en noviembre de 2020 le dolió mucho.

"Después de un veto de 8 años en la televisión, ella fue la que me regresó a TV Azteca, ella me dijo: 'Anette, regresa, quiera alguien o no quiera'. Si no hubiera sido por ella, a lo mejor nunca hubiera regresado", dijo la también actriz.

Cuburu describió como "terrorífico" el hecho de estar vetada, pues sucedió en un momento muy complicado para ella, ya que tenía dos bebés recién nacidas en una cuna y una bebé de cuatro años, por lo que realmente necesitaba trabajar. Agregó que aunque fue difícil, Galilea Montijo fue un gran soporte.

"Llamaba a Televisa y no me contestaban, llamaba a TV Azteca y no me tomaban la llamada, para mí empezó a ser una pesadilla, (hasta que) Galilea Montijo, que amo y adoro con todo mi corazón, nos ayudó durante un año muy complicado y nos sacó adelante", afirmó.

¿Anette Cuburu odia a Andrea Legarreta?

Posteriormente, Anette Cuburu fue cuestionada sobre su enemistad con Andrea Legarreta, titular indiscutible del programa matutino Hoy. Mencionó que a ella le gustar hablar de cosas positivas y no de otras personas. A pesar de ello, aceptó que su relación con ella no es nada buena.

"No tengo ninguna relación con mucha gente, no sólo con ella y así soy feliz (...) Yo sé que a la gente le gusta saber el chisme y el morbo, pero yo nunca he sido figura pública que base mi carrera en eso (...) Ya saben que yo no tengo ninguna relación con ella ni me interesa tenerla y nada más, hasta ahí", finalizó.

Las declaraciones de Anette Cuburu sobre su veto inician en el minuto 20:48 y en el 1:03:41 sobre Andrea Legarreta: