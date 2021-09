Anette Cuburu cede su lugar en "Quiero Cantar", ¿abandona el reality de TV Azteca?

Este viernes Anette Cuburu, una de las participantes favoritas por el público en "Quiero Cantar", dejó sin palabras a los espectadores del reality luego que decidiera ceder su lugar en el popular show de talentos a su compañera Gaby Ramírez, quien ya ha había sido sentenciada previamente y se encontraba en la cuerda floja en el concurso de "Venga la Alegría".

La inesperada decisión de Cuburu dejó sin palabras al público del matutino quienes en redes sociales comenzaron a cuestionarse si la salida de la presentadora será definitiva o más adelante volverá a incorporarse al show. Pero, ¿Que llevó a Anette Cuburu a tomar esta decisión? Su salida fue aplaudida por los compañeros conductores del programa, ya que lo hizo para apoyar a su compañera de concurso Gaby Ramírez luego de convertirse en la eliminada de esta semana.

Aunque muchos en el público del matutino aseguraron en redes que también se trató de una decisión acertada por parte de una de las favoritas a ganar "Quiero Cantar", ya que esta semana los jueces le sugirieron a Anette Cuburu cuidar su voz ya que tal parece que el exceso de trabajo la había llevado a presentar algunos problemas con su vocalización.

Compañeros de Cuburu aplauden su decisión

De ser ciertos estos rumores, Anette Cuburu se tomaría algunos días para cuidar su salud vocal, descansar un poco y reponerse para probablemente, más adelante, reincorporarse al famoso show de talentos y de nuevo demostrar que tiene todo para competir con los mejores y llegar a la gran final de "Quiero Cantar".

Fue notorio el respaldo unánime que dieron los compañeros conductores a Anette Cuburu, quienes le reconocieron la empatía y solidaridad que demostró al apoyar a la recién expulsada, Gaby Ramirez, y cederle su lugar para que continúe dando batalla al interior del programa de talentos.

"¡Te vamos a extrañar muchísimo en “Quiero Cantar”, Anette Cuburu! ¡Gracias por tu profesionalismo y gran corazón!", publicó el programa en su cuente de Twitter en donde dio a conocer que la presentadora se convirtió en la expulsada de esta semana. Noticia ante la cual los espectadores reaccionaron reconociendo el talento y la generosidad demostrada por la conductora de "Venga la Alegría".

"Anette no debiste dejar tu lugar a Gaby piensa en la gente que te apoya los defraudaste", "Eres una mujer increíble y de buen corazón , lo acabas de demostrar", "Un mujerón norteño con un corazón de oro, qué buena compañera", "Recuerda que lo que damos se regresa al doble y un detalle así más," han sido algunos de los comentarios de quienes apoyaron la decisión de Anette Cuburu.

No obstante, no todos los comentarios externados por el público fueron de apoyo unánime, ya que hubo quienes cuestionaron esta decisión y criticaron a la producción del programa: "No más generando polémica, para que piden opinión del público si al final hacen lo que les conviene, es injusta la decisión sobre todo porque hay antecedentes de otros que se han ido y regresado," "Para qué hacen que el público vote si van a hacer lo que quieren muy injusto, están demostrando que la chamba se deja tirada" y "Buen truco. Nadie la tragaba y ahora con su montaje todos la aman. Igual a la salida de William y a la salida de Survivor de Krystal. Ni quien les crea," han sido algunas de las duras críticas que realizaron los usuarios en Twitter.