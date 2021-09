‘¡Quiero cantar!’ podría expulsar a estos queridos famosos este viernes 3 de septiembre

El concurso de canto de Venga la Alegría llamado ¡Quiero Cantar! ha resultado todo un éxito y cada mañana miles de televidentes se mantienen al tanto del desarrollo del programa y este jueves 2 de septiembre conocimos a los participantes que tendrán que luchar por permanecer en el concurso este viernes 3 de septiembre por lo que a continuación te decimos quiénes son los sentenciados de esta semana.

Una de las sentenciadas de esta semana fue la polémica vedette Lyn May, sin embargo, luego de recibir la noticia de su sentencia aseguró que renunciaría al programa para darle oportunidad a otros participantes con más talento para el canto, sin embargo, todavía se desconoce si se mantendrá firme en su decisión o si regresará para defender su lugar en el concurso.

En la edición de este jueves 2 de septiembre de ¡Quiero Cantar! los encargados de deleitar al público con sus divertidas interpretaciones fueron “Los Destrampados”, “Capi” Pérez, Brissia, Gaby Ramírez y Anette Cuburo, por lo que la competencia se puso muy apretada ya que cada participante hizo lo suyo y logró poner en aprietos al jurado pues en esta ocasión no hubo un claro ganador y fue necesario conocer el voto secreto para definir a los sentenciados.

¿Quiénes son los sentenciados?

Tras las interpretaciones de este jueves 2 de septiembre, se completaron todos los sentenciados que tendrán que defender su lugar en el ¡Quiero Cantar! el viernes 3 de septiembre y los famosos que volverán al escenario son: Lyn May, Curvy y Miguel Ángel, Los Detrampados y Natalia Alcocer, por lo que el resto de participantes ya aseguraron su permanencia en el concurso al menos una semana más.

¿Cómo va la tabla general de calificaciones?

Luego de varias semanas de concurso, la tabla general de calificaciones es liderada por el Capi Pérez, con 92 puntos, sin embargo, es perseguido de cerca por Anette Cuburu, quien acumula 88 puntos, la misma puntuación que Brissia.

Kristal Silva es la siguiente en la lista con 87 puntos, el Chef Mariano acumula 86 puntos y Gaby Ramírez con 84, quien alcanzó la puntuación necesaria para permanecer una semana más en la competencia.

Por su parte, en el sector de los sentenciados, Natalia Alcocer acumula 83 puntos, Los Destrampados tienen 82 puntos, Curvy y Miguel tienen 80 puntos y en último lugar esta Lyn May con 79 puntos.

Piden que regrese Lyn May

Lyn May ha sido una de las participantes más destacadas del programa y no precisamente por haber conquistado al público con su voz angelical sino porque ha sido la encargada de aderezar el concurso con sus ocurrencias y demostraciones de flexibilidad sobre el escenario pese a sus 68 años, por lo que su renuncia no ha sido aceptada por los conductores de ¡Quiero Cantar! ni por sus compañeros, quienes se mostraron a favor de que regrese para demostrar que sí tiene lo necesario para competir.

Cabe mencionar que en redes sociales cientos de usuarios la han animado a regresar a defender su lugar en ¡Quiero Cantar!, sin embargo, la vedette no ha revelado si tiene planeado volver al escenario por lo que todavía está en el aire su participación, además, en caso de no regresar, se desconoce si habría otro eliminado esta semana.