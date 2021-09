Lyn May se LEVANTA el vestido y enseña de más al RENUNCIAR a ¡Quiero cantar!: VIDEO

Vaya momento de tensión se vivió durante la transmisión de este miércoles 1 de septiembre del programa matutino Venga La Alegría después de que la estrella de cine y televisión, Lyn May se levantara el vestido dejando al descubierto su espectacular figura.

Durante su presentación en ¡Quiero cantar!, la estrella del cine de ficheras no tuvo su mejor participación y así se lo hicieron saber los jueces del reality show, quienes le dijeron que no fue lo que esperaban, por lo que las calificaciones serían bajas.

¿Renuncia al concurso?

Después de escuchar los mensajes de los jueces, la vedette tomó el micrófono y expresó su deseo de abandonar la competencia, pues no estaba dispuesta a recibir bajas calificaciones pues ella nunca había participado en un reality show.

Ante el anuncio, Sergio Sepúlveda, conductor del reality show, le pidió que analizara bien su decisión pues con el paso de las semanas se había consolidado como una de las favoritas y sus buenas calificaciones así lo respaldaban.

Mientras el conductor se pronunciaba, la protagonista de cine y televisión se levantó su vestido dejando al descubierto su ropa interior. Inmediatamente las cámaras enfocaron a otro lado para pasar desapercibido el momento.

Segundos más tarde, Lyn May dijo que sí iba a escuchar las calificaciones pero sabía que serían sumamente bajas. Después de obtener puro siete reiteró su deseo de salir de ¡Quiero cantar!

Piden que no salga

Tras el anuncio de Lyn May, los conductores de Venga La Alegría invitaron al público que escribiera si querían que Lyn May abandonara el concurso de canto, pues en su participación logró tener un sin fin de seguidores.

La mayoría de los seguidores le pedían a la vedette que no saliera del programa pues tenía bases para consagrarse como ganadora, pese a que le leyeron los comentarios, ella se mantuvo firme en salir del concurso de canto.

Cabe recordar que Lyn May se integró hace unas semanas el concurso de canto, pues no formó parte de los participantes que iniciaron con la primera temporada de ¡Quiero cantar! Desde su llegada ha dado bastante de qué hablar pues ha expresado que las calificaciones no le importan pues ella va a divertirse.

¿Embarazada?

Hace unos días, la bailarina acaparó la atención de los medios de comunicación después de anunciar su embarazo a los 68 años, algo que ha genero bastantes dudas pues algunas veces dice que es verdad y otras que todo se trató de una broma.