¿Querido conductor de VLA le declara su amor a expresentador de Hoy? "Me encantan sus ojazos" | VIDEO

Los conductores de Venga la Alegría se han convertido en los favoritos de la televisión mexicana. En esta ocasión, uno de ellos dio de qué hablar al declararle su amor a un compañero del programa, quien en algún momento de su carrera estuvo en el matutino Hoy.

Se trata de Roger González, quien alcanzó la fama en Disney Channel gracias al programa Zapping Zone y hoy es uno de los rostros habituales de la producción de TV Azteca. ¿A quién le expresó su sentir? Al polémico actor y conductor cubano William Valdés.

Roger González. Foto: IG

¿Qué fue lo que pasó?

Es importante recordar que en agosto del año pasado, una popular revista de espectáculos dio a conocer que Roger González tenía un romance secreto con Ismael Zhu Li, alias 'El Chino', ganador de la edición 2018 de MasterChef México.

Meses después, ambos lo negaron y afirmaron que la cercanía se debía simple y sencillamente a que tienen una buena relación de amistad, pero no de pareja. En aquella ocasión, Roger aseguró que aprecia mucho a 'El Chino' y desde un principio congeniaron como amigos.

Roger González y 'El Chino'. Foto: IG

Para el conductor de 41 años, el tema de las preferencias sexuales no es importante, por lo que siempre evita hablar de ello. Sin embargo, durante la emisión de Venga la Alegría de este miércoles 6 de octubre, Roger González le 'confesó su amor' a William Valdés, quien en el año 2019 formó parte del programa Hoy.

"Tengo que decirles que soy fan de William Valdés, me encanta cómo canta, pero más me encantan sus ojazos", dijo.

No obstante, no se trata de una declaración de amor verdadera, pues todo ocurrió durante una dinámica con 'Los Destrampados', en la que algunos conductores tenían que deletrear una palabra y, en caso de no hacerlo, debían repetir una frase que los payasos les pusieran.

Roger no pudo deletrear de forma correcta la palabra 'anticonstitucionalidad' y perdió el juego, por lo que tuvo que halagar al joven cubano de 27 años, quien recientemente regresó al segmento de VLA, Quiero Cantar.

La 'declaración de amor' inicia en el minuto 3:53