William Valdés regresa a "Quiero Cantar", fans de VLA estallan en redes contra la decisión

Volvió la polémica al escenario de "Quiero Cantar" luego que este martes se diera a conocer el nombre de uno de los exconcursantes del reality que se reincorporará al popular show de talentos, decisión que recayó en manos del público de "Venga la Alegría", el cual votó para traer de vuelta a su participante favorito.

En la mira estuvo William Valdés, quien interpretó el tema "Vuelve" de Ricky Martin, participación que le hizo ganarse el apoyo y reconocimiento de los jueces, sin embargo no ocurrió lo mismo con el público, por lo cual fue duramente criticado en redes sociales. Pese a lo anterior, el popular conductor del matutino resultó ser elegido para volver al show de talentos.

No obstante, la sorpresa fue mayor para todos, incluido William Valdés, cuando Sergio Sepúlveda dio a conocer el nombre del competidor que se incorporaría de nuevo a "QuieroCantar", luego de haber ganado la "revancha": fue entonces cuando mencionó el nombre del comediante Memo Ríos y el propio William, por lo que ambos se integrarán de nuevo a la feroz competencia.

¿Por qué fue criticado con dureza William Valdés?

Pese a haber tenido una destacada participación este martes en "Quiero Cantar", la cual le hizo ganarse el apoyo del jurado, William Valdés fue duramente criticado en las redes sociales de "Venga la Alegría" ya que consideraron que su presentación había dejado mucho que desear y que el comunicador lo había hecho "espantoso".

"Yo nada más quería "volver" pero el estómago, lo hizo espantoso, con la camisa a medio abotonar, parecía borracho cantando despechado," "El tema es de Ricky Martin pero lo "interpretó" como Thalia", "Nooo que no regrese", "Por favor que no entre William, ya lo habían sacado ya no lo queremos" y "Ahora sí lo hizo muy mal," fuero solo algunos de los comentarios que compartieron los televidentes en las redes.

Sin embargo, esto no impidió que el presentador de 27 años vuelva a integrarse a "Quiero Cantar" y de nueva cuenta intente ganarse el aprecio y la preferencia del público, el cual cada día da seguimiento al popular show de talentos y no teme lanzar duras valoraciones a aquellos conductores que no los convencen con sus interpretaciones.