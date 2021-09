La Casa de los Famosos: Kimberly Flores dormirá toda la semana con este galán: "Me van a divorciar", dijo | VIDEO

Desde que comenzó el reality show La Casa de los Famosos, Kimberly Flores es la participante que ha generado más polémica. Esto luego de que manoseara al actor Roberto Romano. Ahora, otro galán invitó a la modelo y esposa del cantante Edwin Luna a dormir con él toda la semana.

Durante una dinámica para ser el o la 'líder de la semana' y disfrutar de una suite privada alejada de los demás competidores, se escondieron varias llaves por toda la casa. El atleta Kelvin Rentería encontró una debajo de la cama de Kim, por lo que decidió compartir el premio con ella.

El joven apodado El Vaquero, quien participó en Exatlón Estados Unidos, dio a conocer su decisión frente a sus compañeros. El conductor Héctor Sandarti le preguntó a Kimberly Flores si aceptaba la propuesta, quien al principio se sorprendió por la noticia.

"Ay, Dios. No sé, no me lo esperaba. Tú duermes en el suelo y yo en la cama", le dijo Kim a Kelvin. "No, sí, sí lo acepto, porque me invitó", agregó.