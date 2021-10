Celia Lora manda FUERTE indirecta a YosStop y así menospreció las críticas de Alicia Machado | VIDEO

Luego de que Alicia Machado aseguró dentro del reality "La Casa de los Famosos" que Celia Lora quedó libre de la cárcel gracias al dinero de su papá, la playmate mexicana menospreció las declaraciones de la venezolana.

Esto en una entrevista que dio para el matutino Sale el Sol, ante las preguntas de un reportero sobre lo que dijo de ella, la hija de Alex Lora minimizó lo antes mencionado y respondió;

Te puede interesar: Alicia Machado llora desconsolada la eliminación de Roberto Romano, a pesar que él llamó "nopal con espinas"

Asimismo, Celia aseguró que nunca ha ocultado nada de su vida, y eso la hace sentirse libre de todo comentario mal intencionado.

“Mi vida es del dominio público, yo todo lo que hecho y deshecho todo mundo lo sabe, no tengo nada que esconder, entonces a mí no me duele ni me da pena”.

Indirecta para YosStop

Finalmente, la también influencer de 37 años, envió una indirecta a YosStop, destacando que ella tuvo el valor de llegar por sus medios a la cárcel y no tuvieron que montar un operativo para trasladarla a ese lugar.

“Yo siempre por eso… digo, no voy a decir nombres, pero a mí no me fueron a buscar, yo llegué solita a Santa Martha, ¿quién tiene eses huev&%?, yo siempre dije ‘el que nada debe nada teme, esto se va a arreglar’, y yo llegué por mi propio pie, no fue como que ¡ay, me quedé traumada!, no, yo creo que hay más gente traumada con ese tema que yo”, finalizó.