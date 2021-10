"Finalmente algo sensato": René Franco afirma que audio de YosStop desde la cárcel es histórico

La youtuber YosStop se ha mantenido en contacto con sus seguidores en redes sociales gracias a su familia, quienes se encargan de publicar los textos que escribe desde la cárcel, y recientemente un audio en el que habla sobre los libros que la han hecho reflexionar, mismo al que el locutor René Franco reaccionó afirmando que es algo histórico y finalmente algo sensato por parte de la Yoseline Hoffman, nombre real de la también actriz.

Hoffman está en el reclusorio para mujeres de Santa Martha Acatitla desde el pasado 29 de junio, acusada de pornografía infantil. Es su novio Gerardo González, quien se ha encargado de mantener activa la cuenta de Instagram de la creadora de contenido, pues tiene contacto con ella a través de las visitas familiares.

En la más reciente publicación, se puede escuchar un audio de YosStop en el que aparece un celular con la grabación de poco más de un minuto de duración, en la que la youtuber habla de la importancia de leer.

“Para todos aquellos que comentan ‘mucho texto’ en las reflexiones que escribo y comparto, ahora se los digo con mi voz, ojala no sea mucho audio. Estos no son un la mitad de libros que he leído en estos tres meses y si efectivamente es mucho texto, pero no saben que maravilloso son muchos de estos", es parte de lo que se puede escuchar.

René Franco opina sobre audio de YosStop: "Algo histórico"

En su programa de radio "La Taquilla", transmitido por Grupo Fórmula, René Franco dio a conocer el audio de la youtuber, por lo que expresó su opinión con respecto a lo dicho por YosStop. Lo calificó como algo histórico y afirmó que es lo más sensato que se le ha escuchado decir.

"Este es el problema para toda la generación millenial mexicana, tiene que estudiar. (...) Este audio es histórico, bien YosStop", fueron las palabras con las que el conductor y locutor presentó el audio y también aprovechó para pedir a la youtuber una entrevista.

También dijo que las palabras de Hoffman eran finalmente "algo sensato" en las redes sociales, pues su aprendizaje ahí está.