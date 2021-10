La Casa de los Famosos: Alicia Machado y Gaby Spanic vuelven a atacarse ¿fingieron su reconciliación?

Hace unos días, dos de las integrantes más polémicas del reality La Casa de los Famosos limaron asperezas para asombro de sus compañeros y de todos los televidentes que siguen el programa de manera puntual. Se trata de Alicia Machado y Gaby Spanic, quienes dieron nota durante el mes pasado por sus constantes peleas.

Aunque ambas se conocen de tiempo atrás; sin embargo, la amistad entre ambas quedó en el olvido después de que la ex Reina de Belleza de Venezuela se lanzó en contra de la actriz por haber salvado entonces de la nominación a Celia Lora.

Al parecer, su rivalidad dentro de la casa parecía que mejoraba, al grado de que ambas se sentaron en el jardín para sincerarse y poder recuperar la relación afectuosa que tenían.

"Primero que todo, te pido una disculpa enorme por la discusión que hubo en la cocina. Y quiero que me disculpes, pues así como a ti también te han dicho cosas que yo no he dicho a mi también. Entonces quiero que sepas una cosa, fuera de aquí, siempre toda la vida, pase lo que pase, yo a ti te quiero mucho y para mi mis amistades las tengo en mi corazón y yo siempre te voy a admirar y respetar y te voy a apoyar y te voy a cuidar y te voy a defender como siempre lo he hecho, siempre y a la distancia", le dijo la Machado a Spanic.

Entre lágrimas, Gabriela Spanic le mencionó que a ella también le dolió mucho las cosas que ella le dijo en su momento: "me dolió mucho, muchas cosas que también tú dijiste". Al final, ambas se pidieron disculpas.

¿Acto de hipocresía de ambas?

Como en todo reality, las estrategias son necesarias para poder sobrevivir y avanzar lo más posible, incluso hasta para poder ganarlo. En este caso, parece que las palabras de afecto que se manifestaron las venezolanas se las llevó el viento, pues parece que todo regresó a la normalidad.

En este caso, la Machado volvió a expresarse en contra de su paisana: "Honestamente, te soy sincera, porque ese relleno que hace Gaby me molesta… es un graserío, ¡el aceite de oliva es grasa!"

Como era de esperarse, esto no se quedó hasta ahí y tuvo su respuesta: "Se molesta porque ya me iba a meter en la cocina.. y a ella no le gusta que se metan en la cocina cuando ella está… Porque a mí me ha corrido", mencionó la actriz.

¿Será que la verdadera amistad entre ambas se retome cuando ambas se encuentren fuera del programa?

Con información de Suelta la Sopa

