Efeméride: Dave Batista cumple 53 años, ¿Cuál es el nombre real del famoso actor y luchador?

Dave Bautista o también conocido como “Batista”, nació un día como hoy, pero de 1969 en Washington D.C. Estados Unidos y para unirnos a las celebraciones del cumpleaños número 53 del actor y ahora ex luchador de la WWE recordamos algunos aspectos que posiblemente no conocías acerca de su amplia exitosa trayectoria, además, te decimos cuál es su verdadero nombre.

“Batista”, “Deacon Batista” “Leviathan”, “Khan” o “The Animal” son algunos de los nombres con los que se le conoce al famoso luchador y actor, sin embargo, su nombre real es David Michael Bautista Jr. y aunque no hay mucha información sobre su infancia y su adolescencia, se sabe que fue desde muy joven cuando demostró su interés por el fisicoculturismo y otras disciplinas como el Kickboxing, Muay Thai y el Jiu-jitsu.

Fue durante la década de 1990 cuando gracias a su espectacular físico comenzó a llamar la atención de diversos promotores de Lucha Libre y durante algunos años se estuvo con pequeñas empresas hasta que en 1999 fue considerado para participar en Ohio Valley Wrestling, la promotora de desarrollo de World Wrestling Entertainment (WWE), donde permaneció durante algunos años hasta que en 2002 dio el salto a SmackDown! donde rápidamente comenzó a ganar popularidad debido a que tenía uno de los mejores físicos de la industria.

Durante los siguientes años, la carrera de Batista se mantuvo en franco ascenso y durante esta época logró coronarse en los mejores eventos de la WWE por lo que su popularidad alcanzó niveles internacionales y se posicionó como una de las máximas figuras de esta empresa de Lucha Libre.

Entre sus logros más importantes dentro de WWE destacan sus cuatro títulos en el Campeonato Mundial Peso Pesado, dos Campeonatos de la WWE, ganó dos veces Royal Rumble y diversos campeonatos en parejas junto a otras figuras de la Lucha Libre como Rey Mysterio, Ric Flair y John Cena. La última pelea oficial de Batista en WWE ocurrió en 2019 cuando fue derrotado por Triple H en WrestleMania 35.

Carrera como actor

Tal como pasó con su incursión en la Lucha Libre, Dave Batista llamó la atención de diferentes directores del cine gracias a su impresionante físico por lo que fue en 2006 cuando apareció por primera vez en la pantalla grande en la película “Relative Strangers” y aunque en esa ocasión su nombre no apareció en los créditos le sirvió para abrirse camino en otras producciones futuras.

Algunas de las primeras producciones en las que participó Batista fueron “My son, My son, what i have ye done?”, “Wrong side of town”, “House of the rising sun”, “The Scorpion King 3” The man with de iron fists”. Para el año de 2014, Batista incursiona en el universo cinematográfico de Marvel en el año de 2014 interpretando a “Drax ‘El Destructor’” en “Guardianes de la Galaxia” y en los años siguientes participa en otras producciones de dicha franquicia como “Avengers”.

Algunas de las siguientes producciones en las que aparecerá Dave Bautista son “Thor, Love and Thunder” y “Knives Out 2”, las cuales están programadas para estrenarse en este 2022.

En cuanto a su vida personal se sabe que Dave Bautista ha estado casado en tres ocasiones y que tiene tres hijos, además, a lo largo de su carrera ha tratado de mantener su vida privada alejada de los reflectores y desde hace algunos años se sabe que se ha mantenido soltero.

SIGUE LEYENDO:

Dave Bautista sale de Marvel tras “Guardianes de la Galaxia Vol 3”; este es el motivo