Zack Snyder revela que ya tiene una idea para la secuela de Ejército de los muertos

La nueva película del director Zack Snyder, “Ejército de los muertos” (Army of the Dead), debutará en el catálogo de Netflix el próximo viernes 21 de mayo con Dave Bautista como protagonista. Por otro lado, actualmente trabaja en una precuela animada y es justo al momento en el que trabaja en este proyecto se le ha ocurrido una idea sobre una segunda parte de “Army of the Dead”.

Este nuevo proyecto lo pesaría trabajar junto a Shay Hatten, con quien ha colaborado en la elaboración del libreto de esta nueva cinta. Fue durante una entrevista para el medio especializado Screen Rant, donde Snyder señaló que en sus pensamientos ya tiene una grata idea de lo que podría ser la segunda parte del “Ejército de muertos”, cuando este aún ni siquiera ha recibido la luz verde de parte de Netflix.

Pese a que Zack no quiere adelantarse a lo que podría ser la segunda parte de Army of the Dead, señala que la idea actual de la secuela "es bastante loca". El director comentó que actualmente piensa que si hubiera una oportunidad para realizar la secuela,por otro lado aseguró que en este momento trabaja una precuela animada que cuenta la historia del origen de los zombis.

¿Qué debes saber de Army of the Dead: Lost Vegas?

Hay que señalar que “Army of the Dead: Lost Vegas” es el proyecto de animación en el que actualmente Snyder trabaja, la cual confirma el mismo director que será para adultos.

“Army of the Dead: Lost Vegas”. Foto: Especial.

¿Qué debo saber de “Ejército de muertos”?

Tras una epidemia zombie en Las Vegas, un grupo de mercenarios decide adentrarse en la “zona cero” para combatir a los muertos vivientes. Army of the Dead promete ser un film lleno de acción y con algo de humor para los fanáticos de películas de zombies sobre apocalipsis.

De acuerdo con el propio Snyder, "El ejército de los muertos" es “desatada” con atracos extremos y una particular mezcla de géneros.

mavr