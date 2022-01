Lyn May luce 30 años más joven con este espectacular vestido rojo | FOTO

Lyn May era reconocida como una gran bailarina que llegó a ser actriz para varias películas como Tívoli, Noches de cabaret y Las cabareteras. En la actualidad participa esporádicamente en algunos programas, pero no como la figura principal. Aunque es cierto que sus mejores años quedaron atrás, aún da de qué hablar. En esta ocasión se hizo un cambio radical de look que sorprendió a todos.

Lyn May, de 69 años, se sometió a un tratamiento de la cara cuando aún era muy joven, aún trabajaba en el Puerto de Acapulco, su ciudad de origen, cuando la abordó una señora que la convenció de “meterse algo” en la cara. Al poco tiempo su piel se inflamó y le provocó secuelas graves, pues aunque trató de revertir el procedimiento, su rostro aumentó de volumen

¿Qué es lo que hizo ahora?

En 2021 Lyn May acaparó los reflectores y la atención de los televidentes mexicanos, ya que supuestamente se embarazó y también estuvo en ‘Quiero cantar’ en el programa Venga la Alegría, donde causó mucha polémica. Ahora se habló mucho de ella por su cambió de imagen, el cual consistió en una nuevo corte de cabello estilo bob con un tinte rubio.

Anteriormente, Lyn May llevaba el cabello negro, largo y fleco corto, por lo que el cambio fue realmente radical. Aunque eso sí, por lo regular suele usar pelucas de diversos colores, pero al parecer el estilo que trae ahora sí es su cabello. “Guapísima con mi maquillista”, escribió Lyn May en la descripción de la fotografía con la que develó su nuevo estilo.

Hizo varias publicaciones para presumir su nuevo look. Lyn May ha sido protagonista en filmes como la protagonista de películas como "Perro callejero", "Las perfumadas" y "La casa que arde de noche” y durante finales del siglo pasado fue muy famosa y una de las vedettes más solicitadas para dar shows.

