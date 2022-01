Lyn May asegura que J Balvin se enojó con ella por responderle con su éxito, "La Loba": VIDEO

Lyn May es una de las vedettes de la época de Cine de Ficheras que no ha parado de trabajar, a pesar de tener 69 años. Ahora, parece que está viviendo un nuevo aire, pues ya grabó una película y hasta se ha convertido en una estrella musical tras el éxito de su canción "La Loba".

A través de un video, presentado en el programa De Primera Mano, la actriz le agradeció a las personas por todo su apoyo y en el caso de su melodía aseguró estar "hasta arriba", pues está triunfando mundialmente:

"Ya me tienen hasta arriba con 'La Loba', está triunfando en todo el mundo. Ya tenemos el primer lugar y pues eso me encanta. La canción 'La Loba' con Lyn May y que la sigan apoyando porque está en primer lugar ahorita", expresó la acapulqueña.

J Balvin se molesta con Lyn May

Sin embargo, nada es miel sobre hojuelas, pues mencionó que J Balvin se molestó con ella debido a que dentro de la canción le respondió al famoso reguetonero por su postura misógina por el video de la canción "Perra", mismo que fue muy polémico hace varios meses.

"J Balvin se enojó conmigo porque le dijo 'por qué atacas a las mujeres en la canción', pero sí se molestó. Pero si es un cab#@%, por qué anda atacando. Ese video donde le pega a las mujeres latigazos, pero ya se enojó conmigo también. Para qué anda haciendo esas cosas. A las mujeres se les respeta, si nació de una mujer...", declaró.

¿Qué dijeron en el programa?

En este caso, los conductores dijeron que está bien que está bien que Lyn May se quiera colgar del tren para atacar al también compositor colombiano; sin embargo, no vieron correcto que lo haya hecho con tal de generar vistas. Incluso criticaron que haya dicho que es un éxito mundial cuando le falta bastante para serlo.

Asimismo, volvieron a reprobar el video de Balvin, pues independientemente de los tiempos que se viven, no es correcto que se presenten imágenes del tipo que él utilizó en su polémico video.

