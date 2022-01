¿Lyn May colaborará con Daddy Yankee? Así lo explicó la vedette | VIDEO

Lyn May, icono de la época del Cine de Ficheras, volvió a dar nota después de anunciar que continuará trabajando, pero en este caso se lanzará como cantante de reguetón, género que desconoce, pero tratará de dominar a través de clases.

La famosa vedette de 69 años y originaria de Acapulco, Guerrero, no se quedó con los brazos cruzados después de filmar una película protagonizada por el actor Julian Gil y decidió explorar nuevos terrenos en materia musical, mismos que son hoy en día todo un hit entre la juventud.

Explicó que las grabaciones de su nuevo material discográfico se llevarán a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos, así como en Manzanillo, Colima, en nuestro país. Para lograrlo, manifestó que tuvo que acudir a una academia para poder dominar el género tan amado por unos y criticado por otros.

"Me contrataron para un reguetón y tuve que aprender. Fui a tomar clases de reguetón, pues si me están contratando para reguetonera, pues tengo que ponerme al día", explicó Lyn May.

A pesar de lo emocionante que es para la artista cambiar de aires, aseguró que no le ha sido fácil, pues está consciente de que es una persona mayor, algo que la ha puesto en jaque; sin embargo, recordó que las cosas salieron bien cuando participó con el grupo Plastilina Mosh con la canción "Mr. P-Mosh".

¿Lyn May trabajará con Daddy Yankee?

Aunque no lo mencionó directamente, la vedette, en su recuerdo de haber colaborado con la agrupación regia, dijo que ahora era turno de estar en el lado del reguetón: "Y ahorita voy con otros reguetoneros... y adoro a Daddy Yankee".

La entrevista, vía remota, la ofreció para el programa De Primera Mano, donde los conductores se sorprendieron de la posible colaboración de ambas figuras. Y aunque Daddy Yankee no es uno de los cantantes más populares como en sus inicios, sigue siendo "respetable".

Por otro lado, ensalzaron su energía, pues a su edad es una mujer que se ha atrevido a cambiar de géneros musicales, mismos donde destacó en su momento.

