YouTube retira el polémico video de “Perra” de J Balvin por promover misoginia y racismo

J Balvin es una vez más blanco de la polémica por el video de su canción “Perra”, aunque en esta ocasión se debe a que tras la ola de críticas en su contra YouTube lo retiró de la plataforma por promover la violencia de género y el racismo.

El cantante colombiano lanzó la canción “Perra” a inicios de septiembre pasado, desde entonces ha recibido fuertes críticas debido al contenido de su videoclip que ha sido calificado de machista, misógino, racista y sexista tanto por la letra como por la manera en que trata en éste a las mujeres.

El video causó tal indignación que la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, externó su molestia señalando en un comunicado que la letra de la canción tiene “directas y abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres”

“El cantante lleva a dos mujeres afrodescendientes amarradas con cadenas al cuello y arrastrándose por el piso como animales o esclavas”, dijo la vicepresidenta describiendo uno de los momentos que más indignación ha causado por el videoclip.

YouTube retira el video de "Perra" de J Balvin. Foto: Instagram @jbalvin

Activistas feministas también externaron su indignación ante el video de J Balvin, como Florence Thomas quien dijo que ni siquiera pudo terminar de ver el video de la canción donde “arrodilla a las mujeres, que además son afrodescendientes, y les pone un bozal, denotando un racismo impresionante”.

J Balvin en polémica por Latin Grammy

La polémica por su canción “Perra” se suma a la que sucedió recientemente cuando el cantante colombiano se lanzó contra los Latin Grammy asegurando que no los valoran, “pero nos necesitan”.

“Les damos rating pero no nos dan el respeto”, señaló J Balvin luego de que se dieran a conocer las nominaciones, lo que también provocó una ola de críticas en su contra entre las que se encontraban otros artistas como Residente.

"Si los Grammy no nos valoran, entonces ¿por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano? Yo no rapeo, ¿de qué género estamos hablando, porque por lo que vi ayer, nominaron a muchos colegas que le metieron (…)”, respondió Residente que estuvo apoyado de otros artistas como Don Omar y Yotuel.

J Balvin responde a Residente. Foto: Instagram @jbalvin

