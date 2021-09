J Balvin, Justin Bieber y Zayn Malik están hartos de la fama de sus personajes

¿No más reggaeton? José Álvaro Osorio Balvín, mejor conocido por su nombre artístico, J Balvin, sorprendió a sus seguidores al confesarles que está cansado de ser llamado por su nombre artístico, con el cual se ha vuelto muy famoso. Ahora, quiere que le llamen por su primer nombre y ser “tratado como persona”.

“Ya no quiero que me llamen J Balvin, yo soy un ser humano como cualquier otro. ¿Quién es más importante, el artista o la persona? La persona, punto”, sostuvo el artista colombiano durante el programa “En Curva”, el cual es distribuido por la MBL como parte de sus actividades para promocionar Grandes Ligas de Béisbol y a sus jugadores. José Álvaro, de 36 años, grabó el episodio junto al atleta Francisco Lindor.

“A mí que me llamen por mi nombre. A mí me da pena llegar a un lugar y (que me digan) mucho gusto J Balvin. Tu no me tienes por qué conocer. Trátame por la persona que soy, no por lo que representó”, agregó en el podcast mencionado.

Últimamente ha causado mucha polémica. Foto: Especial.

J Balvin no es el único cansado de la fama

En 2014 se pensó que Justin Bieber dejaría la música, pues lucía muy harto de los reflectores tras el éxito de su disco ‘Purpose’; incluso, protagonizó un pelea después de un partido de baloncesto porque no dejan de tomarle fotos.

Siempre ha estado envuelto en la polémica. Foto: Especial.

“Sigue queriendo actuar para sus fans y crear (nueva música), pero esta gira está siendo demasiado para él. Ya ha dejado de organizar encuentros con sus fans y de sacarse fotos con ellos, pero todavía se siente abrumado por las circunstancias. Ha estado diciendo que quiere escapar de todo y relajarse viajando por el mundo. Su idea es recorrer el planeta y visitar las mejores ciudades y los sitios más exóticos", dijo una fuente a Daily Star en ese entonces.

En 2014, el entonces cantante de One Direction Zayn Malik generó gran preocupación entre sus fans al no acudir a varios eventos, además de mostrarse cansado y demacrado en algunas de sus apariciones públicas, "Zayn está estresado y cansado de que su vida esté siempre en el punto de mira. No logra dormir bien y parece exhausto. Están a punto de embarcarse en otra gira mundial y Perrie está preocupada porque no sabe si será capaz de lidiar con ella. Ha pedido a los otros chicos que no le quiten el ojo de encima. Ellos también están preocupados por él y le han hecho saber que están ahí en caso de que necesite hablar con alguien y desahogarse", reveló una fuente anónima respecto a ese “problema”.

Supo sobreponerse a la situación. Foto: Especial.

msb