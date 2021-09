Pleito entre Residente y J Balvin desata los mejores MEMES

Después de que Residente de Calle 13 lanzara duras criticas hacia J Balvin, quien convocó a un boicot en los Latin Grammy, los usuarios de redes sociales han comenzado a compartir los mejores memes de esta pelea entre los cantantes.

En las plataformas las opiniones se encuentran divididas, pues hay quienes defienden al cantante colombiano argumentando que tiene muchos más reproducciones que René. En tanto, los fanáticos del puertorriqueño afirman que eso no suficiente, pues las visitas y los números no significa que haga buena música.

La discusión en redes sociales como Twitter y Facebook se generó después de que René Pérez -nombre del vocalista de Calle 13- se posicionó sobre el sabotaje al que convocó J Balvin, pues hace unos días el intérprete de "Mi Gente" tomó sus redes sociales para solicitar a sus compañeros no asistir a la ceremonia del Grammy, ya que "no valoran" al género urbano.

“Para entender, porque estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran, entonces ¿por qué yo tengo 31 Grammy?”, cuestionó el cantante de éxitos como "No han nadie como tú" en un video en su cuenta de Instagram.

Para ejemplificar su punto sobre la razón por la que muchos artistas no son nominados por la academia, puertorriqueño hizo una comparación entre un puesto de Hot-dogs y un restaurante con estrellas Michelin, lo que desató los memes.

"Tienes que entender, José, que es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin. No me malinterpretes. Tú música es como si fuera un carrito de hot dog, a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín."