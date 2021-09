Residente tunde a J Balvin con duro mensaje: "Tú música es como si fuera un carrito de hot dog"

Luego de que se dieran a conocer los nominados de la 22° entrega de los Latin Grammy, el cantante J Balvin expresó que el reggaetón no tiene el reconocimiento que debería, “pero nos necesitan”.

Fue en redes sociales que el colombiano expresó su descontento y aclaró que no tenía nada contra los otros géneros. “Les damos rating pero no nos dan el respeto”, indicó.

Entre los que han dado respuesta al comentario de J Balvin está el también cantante René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente.

“Para entender, porque estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran, entonces ¿por qué yo tengo 31 Grammy?”, expresó el puertorriqueño en un video que compartió en Instagram.

En la historia de los Latin Grammy, que se entregan desde el 2000, entre los máximos ganadores está René Pérez, cabe señalar que él ganó 22 como líder de la agrupación conocida como Calle 13, un par más los obtuvo como solista.

René también criticó la decisión de boicotear los premios, ante el llamado de que no asistan a la premiación, por lo que cuestiona la razón por la que no asistirían personas que reciben su primera nominación. La ceremonia de este año está dedicada a Rubén Bladés, persona del año de los Latin Grammy 2021.

“Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrar la vida artística de Rubén Blades. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”, menciona el puertorriqueño.

Agrega que le creería lo del boicot, si, el año pasado que fue nominado en 13 veces no ibas para los Grammy, “ahí no pediste boicot, seguro tenían cambio de ropa para cada premio, pero como de las 13 nominaciones ganaste un premio. No sé por qué te molesta tanto, si según tú haces historia cada 15 segundos".

“Tienes que entender, José, que es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin. No me malinterpretes. Tú música es como si fuera un carrito de hot dog, a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín. El punto es, José, que si tú no tienes lápiz le tienes que bajar 20”.

Ante lo mencionado por René, J Balvin respondió que respetaba su opinión.

¿Cuándo y dónde se realizará la entrega de los Latin Grammy?

Día: 18 de noviembre

Lugar: MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.

