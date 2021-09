J Balvin responde a críticas tras colaboración con Metallica; "tus ídolos me eligieron" | VIDEO

Una gran controversia se generó después de que J Balvin fuera elegido por Metallica para participar en una edición conmemorativa por el aniversario 30 del llamado "Álbum Negro",que representa una de las obras más destacadas dentro del heavy metal. El anuncio dividió opiniones y de inmediato la participación del colombiano fue rechazada.

A pesar de mantenerse al margen de los comentarios, José Álvaro Osorio Balvin, nombre de J Balvin, decidió romper el silencio durante una entrevista con Beth-Oh y Luisito Comunica, para su programa de YouTube. En la conversación también abordó el tema de su nuevo disco que de poco se coloca entre los preferidos del público.

Seguidor del heavy metal

El colombiano se dijo fiel seguidor de Metallica por lo que la invitación de la agrupación estadounidense lo entusiasmó. Al mismo tiempo, enfatizó que tocaría una obra de arte e incluso hizo una comparación con un trabajo de Picasso a la que se pretende ser intervenida.

Defendió su trabajo en "Wherever I May Roam" al afirmar que no hizo una interpretación sino una canción completamente distinta utilizando los samples de la canción de Metallica, así como con la actitud que caracteriza a la banda liderada por James Hetfield.

¿Intolerantes?

Al mismo tiempo reveló que el odio más grande que ha recibido en su carrera se debió a este trabajo. Sin embargo, el representante del género urbano estaba consciente de este tipo de reacciones debido a la intolerancia por parte del público. Pero los ataques no cesaron ahí ya que describió como algo "bien estúpido" a la actitud de los rockeros que no gustan del reguetón.

Por último destacó que fue la propia Metallica quien lo eligió para estar en este trabajo, por lo que considera que fue una muestra de respeto de su parte.