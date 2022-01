The Batman: Así se verá El Acertijo; ¿qué actor lo interpretará?

Quizás una de las películas más esperadas sobre superhéroes, después de "Spider-Man: No Way Home", es sin dudas la del caballero de la noche "The Batman", que será protagonizada por el actor Robert Pattinson y cuyo estreno será el próximo 4 de marzo de 2022.

Desde que se anunció todos los seguidores del hombre murciélago no han perdido ni un detalle de su avance, el cual se vio interrumpido por la pandemia del Covid-19. Fue así como poco a poco se fueron filtrando imágenes de la cinta, que promete mucho y tiene impacientes a los fans.

En la última serie de fotos que se dejaron ver se muestran a quienes serán los principales enemigos de Batman en eta película que parece que no se parecerá en nada a las películas anteriores; ésta corrió a cargo del director Matt Reeves.

El Acertijo lucirá muy diferente a como se le conoce

Quien conozca a los villanos que le hacen la vida imposible a Batman, en especial a El Acertijo (Riddler), lo recordará con un peculiar disfraz algo ajustado o con un traje de color verde bastante llamativo con varios signos de interrogación estampados por todas partes. Su atuendo lo conforman un antifaz y un sombrero bombín del mismo tono.

Jim Carrey interpretó al Acertijo en "Batman Forever" (Foto: Especial)

Sin embargo, en esta ocasión no aparecerá de esa manera y mucho menos como se le recuerda en el papel interpretado por el comediante Jim Carrey. Quienes vayan al cine podrán verlo con una chamarra militar y una máscara de cuero, una imagen inspirada en lo primeros bocetos del Asesino del Zodiaco que en la década de los 60 le hizo la vida imposible a los californianos.

El actor que estará detrás de esa máscara militar semejante a la de un gladiador de la lucha libre es Paul Dano, quien será Edward Nashton (nombre del Acertijo en el comic). Él será, junto con El Pingüino, interpretado por Colin Farrell, las primera amenazas que tendrá que librar Robert Pattinson enfundado en su traje de murciélago.

Por otro lado, también aparecerá Gatúbela, interpretada por la actriz Zoë Kravitz, quien también luce muy distinta a como las personas la recuerdan en obras anteriores.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Cuándo empieza MERCURIO RETRÓGRADO 2022? Fecha y hora de inicio del fenómeno astrológico

HORÓSCOPO CHINO: Cómo le irá al signo del CERDO en el amor, trabajo y salud este 2022

¿Los perros conocen la hora del día? Esta es la manera en que ADIVINAN el tiempo