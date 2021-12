The Batman estrena tercer tráiler con Gatúbela: "La venganza es igual a la justicia para el murciélago y la gata"

A poco más de tres meses del tan esperado estreno de The Batman, Warner lanzó este día el tercer tráiler oficial de la cinta protagonizada por Robert Pattinson, quien dara vida a un oscuro caballero de Ciudad Gótica que más que luchar por la justicia, parece estar motivado por la venganza.

En este nuevo avance, podemos ver al actor inglés protagonizando escenas de riesgo enfundado en el traje del justiciero, sin embargo, se puede apreciar a otro personaje al que el afamado director Matt Reeves dará un peso importante en la película: Gatúbela, intepretada por la actriz Zoe Kravitz.

De acuerdo con lo visto en este tercer tráiler titulado "The Bat and The Cat" (El murciélago y la gata), podremos conocer un poco más sobre el origen de Selina Kyle, quien además de ser una hábil ladrona, también será el interés amoroso de Bruce Wayne/Batman, tal como ocurre en los cómics de DC.

Esta cinta será la primera en solitario del hombre murciélago desde El Caballero de la Noche asciende (2012) por lo que las expectativas están puestas sobre Pattinson, quien está sometido a una fuerte presión y a comparaciones con los Batman de Ben Affleck y el de Michael Keaton, quien después de casi tres décadas volverá a portar el traje para The Flash y Batgirl.

Ya hay fecha de estreno en HBO Max

Además de Robert Pattinson y Zoe Kravitz, The Batman contará con la participación de estrellas como Colin Farrell como el Pingüino, Paul Dano como el Acertijo, Andy Serkis como Alfred Pennyworth y Jeffrey Wright como un James "Jim" Gordon que apenas inicia carrera en la policía de Ciudad Gótica.

Gracias a los tres avances que Matt Reeves nos ha dado, todo parece indicar que será una película oscura, tanto en cuestión técnica como en la trama, pues se desarrollará en escenarios nocturnos que darán una sensación de misterio y complicidad que seguramente envolvió a más de un fanático de Batman. Los críticos que ya pudieron verla afirman que la cinta te envuelve en una atmósfera tétrica.

Su estreno en cines está previsto para el 4 de marzo de 2022, pero casi en simultáneo también llegará a HBO Max. Jason Kilar, CEO de WarnerMedia, dio a conocer que la película The Batman estará disponible en la plataforma de streaming 45 días después de su lanzamiento, es decir, el 19 de abril del próximo año.

Nuevo póster promocional con Robert Pattinson y Zoe Kravitz. Foto: @TheBatman

