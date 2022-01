Ben Affleck afirma que la "Liga de la Justicia" fue su “peor experiencia”

Ben Affleck se convirtió una vez más en blanco de la polémica al hablar sobre su papel como Batman en la "Liga de la Justicia” de 2017, pues calificó como la “peor experiencia” su paso por la exitosa cinta que reunió a los superhéroes más queridos de DC Comics.

El actor de 49 años no volverá a realizar el misterioso vigilante de Gotham, que ahora será interpretado por Robert Pattinson, la estrella de “Crepúsculo”, en la película que llegará el 4 de marzo de 2022 a las salas de cine en Estados Unidos.

Te puede interesar: ¿Jennifer Garner causó el alcoholismo de Ben Affleck? Esto dice la actriz

En entrevista para Los Angeles Times, Ben Affleck habló sobre los problemas profesionales y personales que enfrentaba durante su participación en la "Liga de la Justicia” calificando ese episodio de su vida como el “más bajo” y que habría agravado su alcoholismo.

Ben Affleck asegura que "La Liga de la Justicia" fue la peor experiencia de su carrera. Foto: Instagram @benaffleckoficiall

“Esa fue una mala experiencia debido a la confluencia de cosas: mi propia vida, mi divorcio, estar demasiado lejos, y luego la tragedia personal de Zack y la nueva filmación. Simplemente fue la peor experiencia. Fue horrible”, dijo Ben Affleck.

Ben Affleck se despide de Batman

“The Flash”, dirigida por el argentino Andy Muschietti, será la última cinta en la que el novio de Jennifer López realice el papel del Caballero Oscuro pues decidió no retomar uno de los papeles más importantes para DC Comics.

Aunque añadió que su experiencia en “The Flash”, que llegará a los cines el 4 de noviembre de este año, ha sido una de las que más le agradaron y con escenas que convirtieron en sus favoritas de inmediato.

Te puede interesar: ¿Wonder Woman saldrá en The Flash? Gal Gadot parece haber spoileado su participación en la película

“Puso un final realmente agradable a mi experiencia con ese personaje. Nunca he dicho esto, pero quizás mis escenas favoritas en la interpretación de Batman que he hecho están en la película ‘The Flash’”, dijo.

Ben Affleck criticado por culpar a Jennifer Garner de su alcoholismo. Foto: Instagram @benaffleckoficiall

El actor recibió fuertes críticas luego de las declaraciones que realizó durante su presencia en The Howard Stern Show, donde habló de su matrimonio con Jennifer Garner y su divorcio luego de 10 años de relación, pues Affleck culpó de su alcoholismo a la actriz.

“Probablemente todavía estaría bebiendo. Es parte de la razón por la que comencé a beber, porque estaba atrapado. Me decía a mí mismo: ‘no puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?’ Lo que hice fue beberme una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, que resultó no ser la solución”, dijo.

SIGUE LEYENDO:

Los filmes más esperados del 2022

Marvel y DC: Lista completa de series y películas que se estrenarán en 2022

Maratón Netflix: Las tres mejores películas de misterio para ver este fin de semana