Dramas coreanos: Los 3 estrenos que no te puedes perder en septiembre

Septiembre llegó con una gran lista en series y películas que no te puedes perder durante el mes. Las plataformas de streaming como Netflix tendrán una gran variedad de historias en su catálogo, pero si eres fan de los dramas coreanos, estas recomendaciones son para ti.

La industria del cine y el entretenimiento creció bastante gracias a la pandemia, ya que las producciones no se detuvieron y la audiencia se mantuvo en casa disfrutando de las mejores historias.



Los llamados doramas no fueron la excepción, ya que al igual que el K-Pop se han convertido en todo un fenómeno y mes con mes se lanzan diversas series que buscan convertirse en las favoritas del público. Para septiembre, estos son los estrenos que no te puedes perder.

Estos son los estrenos de septiembre

"Clase alta"

El 6 de septiembre se estrenará este drama coreano que sigue la vida de Song Yeo Wool, una exitosa abogada que lo pierde todo tras ser víctima de un asesinato que no cometió: la muerte de su esposo. Mientras intenta probar su inocencia, conoce a la mamá de uno de los compañeros de su hijo, quien resulta ser la amante de su pareja. Además, tendrá que enfrentarse a las calumnias y corrupción de la clase alta.

"Amor en un hoyo negro "

Web Drama coreano que se estrena el 17 de septiembre. La trama gira en torno a Eun Ha, una chica que recibe cartas de amor desde el techo de su habitación, ya que se abre una especie de hoyo de donde provienen estas. Ella iniciará una búsqueda para descubrir quién es el autor de estas cartas y junto a sus amigos, Tae Yang, Sung Woon, An Na y Hae Myung vivirá una aventura mágica.

"El velo "

También el 17 de septiembre llegará este drama coreano de acción que sigue la vida de Han Ji Hyuk, un agente de élite que se convirtió en toda una leyenda del NIS, una organización de inteligencia. Sin embargo, un día desaparece por un año entero tras una misión para acabar con el crimen organizado luego de que alguien lo haya traicionado.