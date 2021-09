La vez que Inés Gómez Mont protagonizó escandalosa pelea EN VIVO con invitado de VLA

Fue el pasado 10 de septiembre que se dio a conocer sobre la orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo y empresario Víctor Álvarez Puga, quienes son acusados por los delitos de peculado, delincuencia organizada y delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Han pasado tan sólo seis días desde que se dio a conocer esta noticia que ha mantenido al gremio del espectáculo atónito entorno al caso, y desde entonces, Inés Gómez-Mont y Víctor Álvarez Puga permanecen en silencio tras la revelación de la noticia.

Vale la pena recordar que antes de todo este escándalo, Inés Gómez Mont se posicionó como una de las figuras más relevantes en México dentro del gremio del espectáculo, especialmente en lo que refiere a conducción televisiva.

Es por eso que vimos el rostro de la famosa presentadora en diversos programas de televisión nacional, algunos de los más famosos han sido Ventaneando, junto a la periodista de espectáculos Pati Chapoy, y otro de los que viven en la memoria del público es “Venga la alegría”, en donde Inés Gómez Mont fue conductora al lado de Fernando del Solar, Ana María Alvarado, entre otros.

Inés Gómez Mont es protagonista de ésta pelea en vivo. Foto: Especial

Sin embargo, su paso por éste último programa de revista matutino es recordado por los seguidores de la conductora, esto específicamente por que fue en éste matutino donde la famosa que tiene una orden de aprehensión en su contra protagonizó una escandalosa pelea.

Muchos recuerdan este episodio, pues fue una de las pocas veces en las que los ánimos se calentaron en pleno programa en vivo, y precisamente este escandaloso momento fue protagonizado por Gómez Mont.

Fue durante una entrevista a un exacadémico, específicamente Guillermo Martín Taboada, conocido simplemente como Guillermo, quien entró en 2010 a La Academia octava generación, programa del que el cantante español decidió salirse.

Bajo este panorama, el cantante originario de Valencia, España, fue invitado al programa matutino Venga la alegría con el objetivo de que rindiera todas las declaraciones respecto a su salida del reality show de canto mexicano.

Vale la pena recordar que La Academia se consolidó como uno de los reality de música más queridos y aclamados de todos los tiempos en México, mismo que fue lanzado por TV Azateca.

Bajo este panorama, los conductores de Venga la Alegría en 2010 le cuestionaron a Guillermo la elección que había tomado a la hora de escaparse de La Academia, esto de acuerdo a las propias palabras del cantante.

Y fue precisamente en este punto de la entrevista que la conductora Inés Gómez Mont comenzó exaltarse debido a que presentó molestia ante las declaraciones del cantante español, quien aseguró que La Academia no era un reality de canto y que era poco profesional, además de que aseguró que dentro de la casa los académicos sólo debían de protagonizar un circo.

Y fue ante estas declaraciones que Inés Gómez Mont aseguró al cantante que debía ser más humilde a la hora de expresarse, pues le recordó que La Academia es uno de los concursos a los que miles de mexicanos hacen casting para entrar con el objetivo de brillar en la música.

Sin embargo, las declaraciones de Gómez Mont no pararon aquí, pues no se limitó y aseguró que el cantante era un prepotente y que le caía gordo.

“Que te digo, eres un payaso, me caes gordo… No me queda nada más que decirte que es una idiotez lo que estás diciendo y que esta producción perdió su tiempo al meter a alguien que no tiene las ganas ni el profesionalismo para estar en el reality, tú no eres un profesional”.