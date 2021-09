Jenny García y su bebé dan positivo a Covid-19; tiene dificultad para respirar

Jenny García, exintegrante de "Guerreros 2020", se ha caracterizado por mostrar siempre una sonrisa y buen humor, pero esta vez compartió una triste noticia con sus seguidores en redes sociales, pues señaló que tanto ella como su bebé, Luca, dieron positivo a Covid-19 hace algunos días.

La exbailarina del programa matutino "Venga la Alegría" compartió con sus casi 900 mil seguidores en Instagram algunos mensajes a través de sus historias en los que revela los motivos por los que se ha mantenido alejada de sus redes sociales, detallando que los síntomas que han presentado son fuertes.

“No me he sentido muy bien en días pasados y se vale, se vale no querer hablar con nadie; se vale alejarte un poco; se vale llorar; se vale cerrar los ojos y pensar que esto pasará rápido”, dijo Jenny García.

La salud de su bebé

La también coreografía de “Las estrellas bailan en Hoy”, señaló que su bebé tiene los ojos irritados desde hace algunos días como síntoma del virus, además de que no deja de llorar y tiene dificultad para respirar.

Sobre su estado de salud no dio detalles, pero se mostró afectada por su bebé de apenas dos meses de nacido a quien cuida las 24 horas del día sin poder dormir, tomando la temperatura y con oxigenación.

“Ahora que soy mamá no me importa cómo me sienta mientras mi bebé esté bien, verlo irritado, llorón y con dificultad para respirar, eso me tenía muy mal”, añadió.