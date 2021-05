¡Tomala! Coreógrafa de Laura Bozzo la desmiente, asegura que ella bailó lo que quiso

Desde el estreno de la sección “Las Estrella Bailan en Hoy” en el popular matutino de Televisa, las polémicas no han faltado en el programa, pues día a día surgen temas de los cuales hablar, pues los dimes y diretes entre los participantes no se han hecho esperar, siendo quizás Laura Bozzo la que más tela de donde cortar ha dado.

La última polémica protagonizada por la conductora peruana se dio el pasado viernes cuando luego de su participación a lado de Carlos Benavides, lanzó una dura frase a la jueza de hierro, Lola Cortés, a quien sin pelos en la lengua le dijo “ábrete perra”, de igual forma que dice el nombre de la canción de Gloria Trevi que bailó ese día.

Tal parece que la conductora no tomó a bien las críticas recibidas tras su baile a lado de su compañero, pues los jueces consideraron que no siguieron ninguna coreografía y solamente improvisaron, a lo que la controvertida famosa no se quedó callada asegurando que simplemente siguieron las indicaciones dadas por su coreógrafa Jenny García, sin embargo, la misma maestra de baile la desmintió.

“Ninguno siguió los pasos”

Al respecto, Jenny García, famosa bailarina que saltó al estrellato tras formar parte del ballet de Venga la Alegría, confesó que ninguno de sus pupilos siguió sus instrucciones, ni los pasos que ella trazó para la pareja.

En este sentido Genny aseguró en entrevista para el canal de Youtube de Gerardo Escareño, “Vaya, Vaya”, qué tango Benavides como Bozzo, y en especial esta última, hicieron lo que les dio la gana.

Así la famosa coreógrafa aseguró que durante toda la semana ella los acompañó, pero a la mera hora se ponen nerviosos “Ella hizo lo que quiso. Laurita es muy dispersa”, aseguró Jenny para agregar después que Laura se sale de su zona de confort pues ella misma le ha confesado que solo “baila en las fiestas”, pero con las cámaras no es fácil.

De esta forma Jenny García aseguró que tanto Carlos Benavides como Laura Bozzo, no pueden evitar ponerse nerviosos, sentimiento que los termina por traicionar en pleno baile, “como que se puso muy nerviosa, hizo lo que quiso, de hecho, el señor Carlitos que siempre está super atento, no hizo los pasos tampoco”, concluyó la famosa bailarina.

SSB