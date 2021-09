"El Capi" Pérez revela que es fan de la pirotecnia y las redes se le van con todo, termina disculpándose

"El Capi" Pérez se volvió tendencia este jueves en redes sociales luego de la polémica generada tras confesar ser un amante de la pirotecnia, declaración que no fue bien recibida por los usuarios quienes se le fueron con todo, por lo que finalmente el conductor de "Venga la Alegría" terminó dando una explicación acerca de su gusto por los fuegos artificiales.

Carlos Alberto Pérez Ibarra, nombre real de "El Capi", encendió las redes y no precisamente por alguna de sus parodias o interpretaciones musicales, sino por asegurar que es fan de la pirotecnia y en particular de los fuegos artificiales, luego de conducir en TV Azteca el programa especial por la celebración de "El Grito" de Independencia de México.

"El Capi" no pudo ocultar su emoción durante la transmisión del programa, transmitido la noche del miércoles desde el Zócalo capitalino, y compartió en Twitter una fotografía en la que aparece posando emocionado mientras de fondo se alcanza a apreciar el show de fuegos artificiales con los cuales cerraron la ceremonia oficial del Grito. "Me mama la pirotecnia, raza”, escribió "El Capi" Pérez junto a su fotografía.

"El Capi" provoca acalorado debate en redes

En la imagen que "El Capi" compartió en su cuenta de Twitter se ve el Asta bandera, la Catedral Mexicana y una parte de Palacio Nacional, edificios iluminados por las luces generadas por la pólvora de los fuegos artificiales. Sin embargo, la foto no fue precisamente la que inició la polémica, sino el texto que la acompañó.

Luego de revelar a sus seguidores que es un amante de la pirotecnia, muchos de los internautas comenzaron a reaccionar al post cuya declaración consideraron como ofensiva y poco empática, debido a esto, en cuestión de minutos el conductor dio explicaciones en donde además de reiterar su agrado por los fuegos artificiales explicó las razones que tiene para ello.

“A mí también me mamaba, mucho. Hasta que tuve un perrito y lo vi en crisis de nervios. Fue muy doloroso, sufren mucho”, “A mi también me encanta la pirotecnia. Solo siempre ten en cuenta a los perritos que sufren por estas”, “Más tamales, menos cuetes”, "Mientras a ti te encanta, a otros les hace daño. No me extraña que te guste”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

“Me mama la pirotecnia peeeero en un espectáculo profesional controlado, no los p%nches cuetes c%leros que nomás asustan”, escribió enseguida Carlos Alberto Pérez Ibarra. Su publicación se convirtió en tendencia y en poco tiempo su fotografía superó los 10 mil "me gusta" y alcanzó más de 250 retuits. Sin embargo, hubo también diversos usuarios que aprovecharon el momento para desearle a "El Capi" un “Feliz 16 de septiembre”.